Салон як у суперкарі та великий багажник: у Туреччині створили недорогий електромобіль (фото)

Новий Amperino C-100 — турецький аналог Citroen Ami. Мініатюрний тримісний електрокар має запас ходу в 180 км.

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Турецький стартап Amperino презентував свою першу модель C-100. Компактний і недорогий електромобіль планують запустити в масове виробництво з 2025 року. Про це повідомляє сайт Arabam.

Новий Amperino C-100 — аналог Citroen Ami. Компактним міським авто в низці країн можна буде керувати без прав і з 16 років. Модель присвячена 100-річчю Турецької Республіки, що відображено в його назві.

Електромобіль Amperino C-100 розроблений підприємцем із турецької провінції Бурса. Це мініатюрне міське авто з високим капотом і рельєфними боковинами. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими фарами.

Довжина Amperino C-100 становить 3159 мм, а ширина і висота однакові — 1500 мм. Кузов виконано з композитних матеріалів, тому маса електрокара становить лише 650 кг.

У салоні водій сидить по центру, а двоє пасажирів — з боків (як у суперкарі McLaren F1). Показання приладів виведені на дисплей. Об'єм багажника дорівнює 370 л.

Потужність мотора і ємність батареї Amperino C-100 не розголошують. Відомо, що турецький електромобіль здатний розвинути 90 км/год і проїхати 180 км без підзарядки.

У салоні кермо розміщене по центру

У 2024 планують випустити пробну партію з 10 авто, а роком пізніше — почати масове виробництво. Ціна Amperino C-100 не розголошується, але відомо, що турецький електрокар буде дешевим.

До слова, в Туреччині вже збирають електричні кросовери TOGG і модель вже виходить на європейський ринок.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився недорогий електромобіль Toyota із запасом ходу понад 600 км.