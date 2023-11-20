Заміна скла за $33 000: культовий суперкар McLaren шокував вартістю ремонту (відео)

McLaren F1 дуже дорогий в утриманні. Нове лобове скло для суперкара коштує 25 000 доларів, ще $8000 потрібно заплатити за його встановлення.

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Знаменитий суперкар McLaren F1 за останні роки злетів у ціні і часом продається за $20 мільйонів. Утім, вартість ремонту цього авто також шокує. Про це повідомляє сайт Motor1.

Нове лобове скло McLaren F1 разом з установкою обійдеться в $33 000 Фото: McLaren

Зокрема, заміна лобового скла на McLaren F1 обійдеться у 33 000 доларів — як нова Toyota Camry. Про це стало відомо після того, як у одразу двох McLaren пошкодилося скло під час автошоу на треку Sonoma Raceway у Каліфорнії.

На заводі McLaren у британському Вокінгу досі зберігається запас скла для F1. Вони продаються за 25 000 доларів, ще $8000 потрібно заплатити за встановлення.

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Нагадаємо, що McLaren F1 випускали з 1993 по 1998 роки і загалом зібрали лише 64 купе. Суперкар коштував мільйон доларів і був найдорожчим авто свого часу. Серед особливостей авто — тримісне компонування з водієм по центру.

До того ж, McLaren F1 — найшвидша модель 90-х. Легке (1140 кг) купе оснащене 6,1-літровим V12 від BMW потужністю 627 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 386 км/год.

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