Электрокар Volkswagen ID.3 не справился со сложным тестом на управляемость (видео)

Электромобиль Volkswagen ID.3 показал далеко не лучший результат в тесте на слалом. Модель справилась с лосиным тестом лучше некоторых конкурентов.

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Эксперты проверили управляемость электромобиля Volkswagen ID.3 в двух сложных тестах. Модель не смогла проехать лосиный тест на необходимой скорости. Видео с испытаний опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Volkswagen ID.3 является самым компактной моделью в электрической линейке немецкого бренда. Эта модель имеет большой запас хода и доступный ценник.

Для тестов на управляемость электромобиль обули в шины Continental EcoContact 6 размерностью 215/45 R20 спереди и сзади. Они подходят для электрических моделей.

Сперва Volkswagen ID.3 испытали в тесте на слалом. Электромобиль справился с полосой препятствий за 24,2 секунды, что является не самым лучшим результатом. Модель оказалась медленнее Renault Megane E-Tech и Peugeot 308.

Позже электрокар испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Для успешного прохождения испытания автомобилю нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Volkswagen ID.3 смог проехать полосу препятствий только на скорости 75 км/ч. На более высокой скорости электромобиль становится нестабильным.

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Volkswagen ID.3 оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч.

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