Електрокар Volkswagen ID.3 не впорався зі складним тестом на керованість (відео)

Електромобіль Volkswagen ID.3 показав далеко не найкращий результат у тесті на слалом. Модель впоралася з лосиним тестом краще за деяких конкурентів.

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Експерти перевірили керованість електромобіля Volkswagen ID.3 у двох складних тестах. Модель не змогла проїхати лосиний тест на необхідній швидкості. Відео з випробувань опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Volkswagen ID.3 є найкомпактнішою моделлю в електричній лінійці німецького бренду. Ця модель має великий запас ходу та доступний цінник.

Для тестів на керованість електромобіль взули в шини Continental EcoContact 6 розмірністю 215/45 R20 спереду і ззаду. Вони підходять для електричних моделей.

Спершу Volkswagen ID.3 випробували в тесті на слалом. Електромобіль впорався зі смугою перешкод за 24,2 секунди, що є не найкращим результатом. Модель виявилася повільнішою за Renault Megane E-Tech і Peugeot 308.

Пізніше електрокар випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Для успішного проходження випробування авто потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Volkswagen ID.3 зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 75 км/год. На вищій швидкості електромобіль стає нестабільним.

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Volkswagen ID.3 оснащений електромотором потужністю 204 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,3 секунди, а максимальна швидкість становить 160 км/год.

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