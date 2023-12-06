Эксперты выяснили запас хода популярных электромобилей в реальных условиях

Почти половина протестированных электромобилей имеет более скромный запас хода в сравнении с заявленными характеристиками. Всего несколько моделей приятно удивили экспертов.

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Американские эксперты сравнили реальный запас хода электромобилей с заявленными производителями показателями. Некоторые авто превзошли все ожидания. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.

Запас хода является одним из важнейших показателей для полностью электрических моделей. Этот показатель зависит от множества факторов, включая погодные условия и стиль вождения.

Эксперты провели испытания на шоссе, передвигаясь со средней скоростью около 110 км/ч. Все электромобили имели пробег от 3200 до 24 000 км. Температура воздуха в дни тестов составляла от 21 до 32 градусов Цельсия.

Выяснилось, что почти половина из 22 протестированных электромобилей имеет более скромный запас хода в сравнении с заявленными характеристиками. Например, пикап Ford F-150 Lightning смог проехать только 435 км вместо 515 км.

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Электромобили BMW смогли превзойти свои заявленные характеристики. Седан i4 проехал на 76 км больше, чем указал производитель. Несмотря на это, лучший показатель у Mercedes-Benz EQE — 534 км против заявленных 418 км.

Результаты испытаний электромобилей:

Модель Заявленный запас хода Реальный запас хода Audi Q4 50 E-Tron Premium Plus 388 км 364 км BMW i4 M50 436 км 512 км BMW iX xDrive50 521 км 595 км Ford F-150 Lightning Lariat ER 515 км 435 км Ford Mustang Mach-E Premium AWD ER 435 км 481 км Genesis Electrified GV70 Advanced 380 км 369 км Genesis GV60 Advanced 399 км 404 км Hyundai Ioniq 5 SEL AWD 412 км 430 км Hyundai Ioniq 6 SEL AWD 435 км 426 км Kia EV6 Wind AWD 441 км 446 км Kia Niro EV Wind 407 км 385 км Lexus RZ 450e Premium 354 км 325 км

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