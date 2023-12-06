Експерти з'ясували запас ходу популярних електромобілів у реальних умовах

Майже половина протестованих електромобілів має більш скромний запас ходу порівняно із заявленими характеристиками. Лише кілька моделей приємно здивували експертів.

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Американські експерти порівняли реальний запас ходу електромобілів із заявленими виробниками показниками. Деякі авто перевершили всі очікування. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

Запас ходу є одним із найважливіших показників для повністю електричних моделей. Цей показник залежить від безлічі чинників, включно з погодними умовами та стилем водіння.

Експерти провели випробування на шосе, пересуваючись із середньою швидкістю приблизно 110 км/год. Усі електромобілі мали пробіг від 3200 до 24 000 км. Температура повітря в дні тестів становила від 21 до 32 градусів за Цельсієм.

З'ясувалося, що майже половина з 22 протестованих електромобілів має скромніший запас ходу, як порівняти із заявленими характеристиками. Наприклад, пікап Ford F-150 Lightning зміг проїхати тільки 435 км замість 515 км.

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Електромобілі BMW змогли перевершити свої заявлені характеристики. Седан i4 проїхав на 76 км більше, ніж вказав виробник. Попри це, найкращий показник у Mercedes-Benz EQE — 534 км проти заявлених 418 км.

Результати випробувань електромобілів:

Модель Заявлений запас ходу Реальний запас ходу Audi Q4 50 E-Tron Premium Plus 388 км 364 км BMW i4 M50 436 км 512 км BMW iX xDrive50 521 км 595 км Ford F-150 Lightning Lariat ER 515 км 435 км Ford Mustang Mach-E Premium AWD ER 435 км 481 км Genesis Electrified GV70 Advanced 380 км 369 км Genesis GV60 Advanced 399 км 404 км Hyundai Ioniq 5 SEL AWD 412 км 430 км Hyundai Ioniq 6 SEL AWD 435 км 426 км Kia EV6 Wind AWD 441 км 446 км Kia Niro EV Wind 407 км 385 км Lexus RZ 450e Premium 354 км 325 км

Раніше Фокус повідомляв, що бензинові та дизельні авто виявилися надійнішими за електромобілі.

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