В Украине увеличились продажи грузовиков: названые самые популярные модели ноября
В ноябре украинцы чаще всего покупали подержанные грузовики на внутреннем рынке. Всего за прошлый месяц в Украине приобрели почти 2,7 тысячи грузовых авто полной массой более 3,5 тонны.
В Украине за ноябрь приобрели 5,4 тысячи новых легковых авто. Также в прошлом месяце украинцы стали покупать больше грузовиков весом свыше 3,5 тонны. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
За ноябрь в Украине приобрели почти 2,7 тысячи грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны (без учета седловых тягачей). Это на 61,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 8,4% больше, чем за октябрь 2023 года.
Чаще всего грузовики покупали на внутреннем рынке (79,2%). Еще 11,7% грузовых авто импортировали из других стран с пробегом, а 9,1% таких автомобилей приобрели новыми.Важно
Самые популярные подержанные грузовики на внутреннем рынке
Уже несколько месяцев подряд лидером на внутреннем рынке остаются грузовики Mercedes-Benz T1/T2. За ноябрь украинцы купили 154 таких авто.
Второе место по продажам занял КамАЗ-5320 (86 авто). На третьем месте расположился Mercedes-Benz Atego (85 авто).
ТОП-20 самых популярных грузовиков с пробегом на внутреннем рынке:
- Mercedes-Benz T1/T2 — 154 авто.
- КамАЗ 5320 — 86 авто.
- Mercedes-Benz Atego — 85 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 80 авто.
- ЗиЛ 131 — 70 авто.
- ЗиЛ 130 — 68 авто.
- КамАЗ 5511 — 65 авто.
- ГАЗ 3507 — 62 авто.
- ГАЗ 3307 — 51 авто.
- ЗИЛ 554 — 49 авто.
- Iveco Daily — 48 авто.
- MAN L2000 — 47 авто.
- DAF CF — 47 авто.
- MAN TGL — 44 авто.
- ГАЗ 53 — 39 авто.
- MAN TGA — 38 авто.
- ЗИЛ 4502 – 38 авто.
- DAF XF — 33 авто.
- TATA LPT-613 — 30 авто.
- Volkswagen LT — 29 авто.
В ноябре средний возраст грузовиков массой свыше 3,5 тонны на внутреннем рынке составил 21,2 года. Это на 1 год больше, чем в прошлом месяце.
Самые популярные импортированные грузовики с пробегом
Самым популярным импортированным грузовиком с пробегом за ноябрь стал Iveco Daily. В Украину ввезли 52 таких авто.
Второе место в этом сегменте занял MAN TGL (45 авто). На третьей позиции оказался Mercedes-Benz Atego (40 авто).
ТОП-20 самых популярных импортированных грузовиков с пробегом:
- Iveco Daily — 52 авто.
- MAN TGL — 45 авто.
- Mercedes-Benz Atego — 40 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 35 авто.
- Renault Master — 21 авто.
- MAN TGX — 21 авто.
- MAN TGS — 15 авто.
- MAN TGM — 11 авто.
- DAF XF — 11 авто.
- Mercedes-Benz Actros — 8 авто.
- Renault K-Truck — 7 авто.
- DAF LF — 7 авто.
- DAF CF — 6 авто.
- Mitsubishi Canter — 4 авто.
- Mercedes-Benz Arocs — 4 авто.
- Mercedes-Benz Axor — 3 авто.
- Iveco EuroCargo — 3 авто.
- Volvo FM — 2 авто.
- Volvo FE — 2 авто.
- Scania R-Series — 2 авто.
Самые популярные новые грузовики
Среди новых грузовых авто весом свыше 3,5 тонны самым популярным за ноябрь стал инкассаторский фургон Reform 0405032G на базе Ford Transit. В Украине зарегистрировали 22 таких автомобиля за прошлый месяц.
Второе место по продажам занял Mercedes-Benz Sprinter (15 авто). Столько же автомобилей модели Intercargo Truck F03322 было продано за прошлый месяц.
ТОП-20 самых популярных новых грузовиков:
- Reform 0405032G — 22 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 15 авто.
- Intercargo Truck F03322 — 15 авто.
- Intercargo Truck F15121 — 10 авто.
- Renault Master — 8 авто.
- Ford Trucks 1833 — 6 авто.
- СБМ КМУ НИАО — 6 авто.
- Scania P-Series — 5 авто.
- Iveco Daily — 5 авто.
- AVTR SB 08 — 5 авто.
- Ford Transit — 4 авто.
- ВКК Спецмаш ПЗ-20.82 — 4 авто.
- MAN TGS — 3 авто.
- Intercargo Truck F11202 — 3 авто.
- Daewoo Novus — 3 авто.
- Citroen Jumper — 2 авто.
- УМЗ Модус Fassi — 3 авто.
- УАК УСВ-Z2 — 3 авто.
- TK IV-AGP34 — 3 авто.
- TK FDT-APZ-11.0 — 3 авто.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные модели авто, которые украинцы дарили в этом году.