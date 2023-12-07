На европейский рынок выходит недорогой семиместный кроссовер с богатым оснащением (фото)

Новый SWM G05 — 4,75-метровый семейный кроссовер с тремя рядами сидений. Доступная модель оснащена 1,5-литровым 150-сильным турбомотором.

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Китайский автопроизводитель SWM расширяет свою линейку на европейском рынке. К компактному семиместному кроссоверу SWM G03F присоединится более крупная модель G05. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Авто получило 150-сильный турбомотор

Новый SWM G05 отличается сдержанным дизайном с высокой оконной линией и рельефными боковинами. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами. По габаритам модель сопоставима с Dacia Jogger.

Размеры SWM G05:

длина – 4750 мм;

ширина – 1860 мм;

высота – 1780 мм;

колесная база – 2750 мм.

На центральной панели установлен портретный тачскрин

В салоне SWM G05 установлены три ряда сидений. У авто цифровой щиток приборов, а на наклоненной центральной панели расположен 12-дюймовый портретный дисплей.

Комплектация SWM G05 включает отделку комбинированной кожей, панорамную крышу, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, электропривод водительского кресла и подогрев передних сидений.

В отделке использована комбинированная кожа

Китайский кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 150 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП авто стоит от 26 000 евро, а с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями — от 28 000 евро. Привод у авто передний.

Ранее Фокус сообщал, что на европейском рынке появился сверхмощный гибридный кроссовер от Great Wall.

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