На європейський ринок виходить недорогий семимісний кросовер із багатим оснащенням (фото)

Новий SWM G05 — 4,75-метровий сімейний кросовер із трьома рядами сидінь. Доступна модель оснащена 1,5-літровим 150-сильним турбомотором.

Related video

Китайський автовиробник SWM розширює свою лінійку на європейському ринку. До компактного семимісного кросовера SWM G03F приєднається більша модель G05. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Авто отримало 150-сильний турбомотор

Новий SWM G05 вирізняється стриманим дизайном із високою віконною лінією та рельєфними боковинами. Широка решітка радіатора поєднується з довгастими фарами. За габаритами модель можна порівняти з Dacia Jogger.

Розміри SWM G05:

довжина — 4 750 мм;

ширина — 1 860 мм;

висота — 1 780 мм;

колісна база — 2 750 мм.

На центральній панелі встановлено портретний тачскрін

У салоні SWM G05 встановлено три ряди сидінь. В авто цифровий щиток приладів, а на нахиленій центральній панелі розташований 12-дюймовий портретний дисплей.

Комплектація SWM G05 охоплює оздоблення комбінованою шкірою, панорамний дах, датчики світла і дощу, адаптивний круїз-контроль, електропривід водійського крісла і підігрів передніх сидінь.

В оздобленні використана комбінована шкіра

Китайський кросовер оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 150 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП авто коштує від 26 000 євро, а з 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями — від 28 000 євро. Привід у авто передній.

Раніше Фокус повідомляв, що на європейському ринку з'явився надпотужний гібридний кросовер від Great Wall.

Також ми писали, що до Європи привезуть недорогий електрокросовер із Китаю із запасом ходу понад 500 км.