Hyundai рассекретили свой самый быстрый электромобиль (фото)

Заряженный электромобиль Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup рассекретили во время презентации N Festival. Модель получила мощную силовую установку и множество доработок.

Related video

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 получит гоночную версию eN1 Cup. Новинка отличается широким кузовным обвесом и множеством других улучшений. Об этом рассказали на сайте thekoreancarblog.

Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup будет участвовать в гонках в 2024 году. Электромобиль разработан с упором на безопасность и снижение веса.

Спереди появится новый бампер с огромными воздухозаборниками. Также новинка получит новый капот из углеродного волокна.

Сзади появятся массивное антикрыло и диффузор. Помимо этого на авто установят 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Сзади установят массивное антикрыло и карбоновый диффузор Фото: instagram.com/carscenekorea

Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup будет на 200-250 кг легче заряженного Ioniq 5 N. Также новинка получит улучшенную подвеску с уменьшенным дорожным просветом и дополнительную защиту аккумуляторных батарей.

Одной из главных особенностей электромобиля станет система N Active Sound Plus, которая позволяет имитировать звук двигателя. Еще одним нововведением является виртуальная система переключения передач N e-Shift.

Внутри появится каркас безопасности и 6-точечные ремни безопасности для пилотов. От многих внутренних удобств избавились для снижения веса.

Важно

Презентован 1000-сильный суперкар от Hyundai: его смогут испытать все желающие (видео)

Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около трех секунд.

Ранее Фокус сообщал, что обновленный кроссовер Hyundai Tucson получит спортивную версию N Line.