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Авто

Названы лучшие новые автомобили с автоматической коробкой передач (фото)

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Фото: BMW | BMW 4 Series предлагает приятную управляемость

В рейтинг вошли 10 новых автомобилей с автоматической коробкой передач, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.

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Британские эксперты назвали лучшие автомобили 2023 года с автоматической КПП. Эти модели имеют множество преимуществ в сравнении с конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Выбор между механической или автоматической коробкой передач зависит от предпочтений водителя. Тем не менее в последние годы автопроизводители уделяют больше времени развитию именно АКПП.

В рейтинг вошли 10 новых автомобилей с автоматической КПП. Эксперты также выделили их главные плюсы и минусы.

Важно
Небольшие и практичные: названы лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото)
Небольшие и практичные: названы лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших новых автомобилей с автоматической КПП:

10. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports Fullscreen
Toyota Corolla Touring Sports имеет богатое оснащение
Фото: Toyota

Toyota Corolla Touring Sports является очень практичным универсалом с большим багажником. Коробка передач CVT постоянно поддерживает низкие обороты двигателя, тем самым снижая расход топлива.

Плюсы:

  • низкий уровень вредных выбросов;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • небольшой багажник по меркам универсалов;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неудобная панель приборов.

9. Range Rover Sport

Range Rover Sport Fullscreen
Range Rover Sport способен справиться с бездорожьем
Фото: Land Rover

Range Rover Sport предлагает спортивный характер, но в то же время способен справиться с бездорожьем. Автоматическая КПП кроссовера обеспечивает отличную плавность хода почти в любых условиях.

Плюсы:

  • дешевле других моделей Range Rover;
  • способен справиться с бездорожьем;
  • гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неприятная управляемость;
  • низкий уровень надежности.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe отличается практичным интерьером
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe во многом превосходит своего предшественника. Кроссовер предлагается с улучшенной 8-ступенчатой АКПП, которая мгновенно и плавно переключает передачи.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • красивый интерьер;
  • длительная гарантия.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • маломощные двигатели;
  • странный дизайн.

7. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC 300e Fullscreen
Mercedes-Benz GLC 300e предлагает большой запас хода на электротяге
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 300e имеет очень большой запас хода на электротяге и предлагает просторный интерьер. 9-ступенчая АКПП кроссовера отлично работает как на низких, так и на высоких скоростях.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не самое высокое качество сборки;
  • маломощный двигатель.

6. Honda Jazz

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz практичнее многих хэтчбеков
Фото: Honda

Несмотря на компактные габариты, Honda Jazz отличается высоким уровнем практичности. Вариатор работает достаточно тихо, особенно на низких скоростях.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • медленно дешевеет.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • плохая шумоизоляция;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Porsche Cayenne S

Porsche Cayenne S Fullscreen
Porsche Cayenne S имеет отличную управляемость
Фото: Porsche

Porsche Cayenne S предлагает мощный двигатель и отточенную управляемость. При этом 8-ступенчатая АКПП переключает передачи достаточно плавно и быстро.

Плюсы:

  • мощный двигатель;
  • приятная управляемость;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • высокая стоимость обслуживания;
  • некоторые опции стоят слишком дорого;
  • не самая комфортная подвеска.

4. Honda Civic

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic предлагает низкий расход топлива
Фото: Honda

Honda Civic является отличным городским автомобилем, а гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива. Бесступенчатая коробка передач обеспечивает отличную плавность хода.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • вместительный багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • плохая шумоизоляция.

3. BMW 3 Series

BMW 3 Series Fullscreen
BMW 3 Series имеет удобную информационно-развлекательная систему
Фото: BMW

BMW 3 Series сочетает в себе спортивность и практичность. Гибридная версия 330e предлагается с 8-ступечатой АКПП, которая мгновенно переключает передачи.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • большой выбор двигателей.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не самый роскошный интерьер;
  • неудобные органы управления климат-контролем.

2. Porsche 718 Cayman

Porsche 718 Cayman Fullscreen
Porsche 718 Cayman предлагает отточенную управляемость
Фото: Porsche

Porsche 718 Cayman отличается отточенной управляемостью и легче многих конкурентов. Эта модель предлагается с 7-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями, которая является одной из самых надежных на рынке.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • высокое качество сборки;
  • мощные двигатели.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • нет некоторых систем безопасности;
  • некоторые двигатели звучат скучно.

1. BMW 4 Series

BMW 4 Series Fullscreen
BMW 4 Series стал лидером этого рейтинга
Фото: BMW

BMW 4 Series имеет отточенную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему. С 8-ступенчатой АКПП модель становится очень быстрой и предлагает отличную плавность хода.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • мощные двигатели;
  • много места на втором ряду сидений.

Минусы:

  • странный дизайн;
  • небольшой багажник;
  • плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года.