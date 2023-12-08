Названы лучшие новые автомобили с автоматической коробкой передач (фото)

В рейтинг вошли 10 новых автомобилей с автоматической коробкой передач, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.

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Британские эксперты назвали лучшие автомобили 2023 года с автоматической КПП. Эти модели имеют множество преимуществ в сравнении с конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Выбор между механической или автоматической коробкой передач зависит от предпочтений водителя. Тем не менее в последние годы автопроизводители уделяют больше времени развитию именно АКПП.

В рейтинг вошли 10 новых автомобилей с автоматической КПП. Эксперты также выделили их главные плюсы и минусы.

Важно

Небольшие и практичные: названы лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших новых автомобилей с автоматической КПП:

10. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports имеет богатое оснащение Фото: Toyota

Toyota Corolla Touring Sports является очень практичным универсалом с большим багажником. Коробка передач CVT постоянно поддерживает низкие обороты двигателя, тем самым снижая расход топлива.

Плюсы:

низкий уровень вредных выбросов;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

небольшой багажник по меркам универсалов;

неудобная информационно-развлекательная система;

неудобная панель приборов.

9. Range Rover Sport

Range Rover Sport способен справиться с бездорожьем Фото: Land Rover

Range Rover Sport предлагает спортивный характер, но в то же время способен справиться с бездорожьем. Автоматическая КПП кроссовера обеспечивает отличную плавность хода почти в любых условиях.

Плюсы:

дешевле других моделей Range Rover;

способен справиться с бездорожьем;

гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.

Минусы:

высокая стоимость;

неприятная управляемость;

низкий уровень надежности.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe отличается практичным интерьером Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe во многом превосходит своего предшественника. Кроссовер предлагается с улучшенной 8-ступенчатой АКПП, которая мгновенно и плавно переключает передачи.

Плюсы:

практичный интерьер;

красивый интерьер;

длительная гарантия.

Минусы:

высокая стоимость;

маломощные двигатели;

странный дизайн.

7. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC 300e предлагает большой запас хода на электротяге Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 300e имеет очень большой запас хода на электротяге и предлагает просторный интерьер. 9-ступенчая АКПП кроссовера отлично работает как на низких, так и на высоких скоростях.

Плюсы:

богатое оснащение;

гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге;

просторный интерьер.

Минусы:

жесткая подвеска;

не самое высокое качество сборки;

маломощный двигатель.

6. Honda Jazz

Honda Jazz практичнее многих хэтчбеков Фото: Honda

Несмотря на компактные габариты, Honda Jazz отличается высоким уровнем практичности. Вариатор работает достаточно тихо, особенно на низких скоростях.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

медленно дешевеет.

Минусы:

высокая стоимость;

плохая шумоизоляция;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Porsche Cayenne S

Porsche Cayenne S имеет отличную управляемость Фото: Porsche

Porsche Cayenne S предлагает мощный двигатель и отточенную управляемость. При этом 8-ступенчатая АКПП переключает передачи достаточно плавно и быстро.

Плюсы:

мощный двигатель;

приятная управляемость;

вместительный багажник.

Минусы:

высокая стоимость обслуживания;

некоторые опции стоят слишком дорого;

не самая комфортная подвеска.

4. Honda Civic

Honda Civic предлагает низкий расход топлива Фото: Honda

Honda Civic является отличным городским автомобилем, а гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива. Бесступенчатая коробка передач обеспечивает отличную плавность хода.

Плюсы:

низкий расход топлива;

вместительный багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места на заднем ряду сидений;

плохая шумоизоляция.

3. BMW 3 Series

BMW 3 Series имеет удобную информационно-развлекательная систему Фото: BMW

BMW 3 Series сочетает в себе спортивность и практичность. Гибридная версия 330e предлагается с 8-ступечатой АКПП, которая мгновенно переключает передачи.

Плюсы:

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система;

большой выбор двигателей.

Минусы:

жесткая подвеска;

не самый роскошный интерьер;

неудобные органы управления климат-контролем.

2. Porsche 718 Cayman

Porsche 718 Cayman предлагает отточенную управляемость Фото: Porsche

Porsche 718 Cayman отличается отточенной управляемостью и легче многих конкурентов. Эта модель предлагается с 7-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями, которая является одной из самых надежных на рынке.

Плюсы:

приятная управляемость;

высокое качество сборки;

мощные двигатели.

Минусы:

небогатое оснащение;

нет некоторых систем безопасности;

некоторые двигатели звучат скучно.

1. BMW 4 Series

BMW 4 Series стал лидером этого рейтинга Фото: BMW

BMW 4 Series имеет отточенную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему. С 8-ступенчатой АКПП модель становится очень быстрой и предлагает отличную плавность хода.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощные двигатели;

много места на втором ряду сидений.

Минусы:

странный дизайн;

небольшой багажник;

плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года.