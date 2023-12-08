Названы лучшие новые автомобили с автоматической коробкой передач (фото)
В рейтинг вошли 10 новых автомобилей с автоматической коробкой передач, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.
Британские эксперты назвали лучшие автомобили 2023 года с автоматической КПП. Эти модели имеют множество преимуществ в сравнении с конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Выбор между механической или автоматической коробкой передач зависит от предпочтений водителя. Тем не менее в последние годы автопроизводители уделяют больше времени развитию именно АКПП.
В рейтинг вошли 10 новых автомобилей с автоматической КПП. Эксперты также выделили их главные плюсы и минусы.Важно
ТОП-10 лучших новых автомобилей с автоматической КПП:
10. Toyota Corolla Touring Sports
Toyota Corolla Touring Sports является очень практичным универсалом с большим багажником. Коробка передач CVT постоянно поддерживает низкие обороты двигателя, тем самым снижая расход топлива.
Плюсы:
- низкий уровень вредных выбросов;
- комфортная подвеска;
- богатое оснащение.
Минусы:
- небольшой багажник по меркам универсалов;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неудобная панель приборов.
9. Range Rover Sport
Range Rover Sport предлагает спортивный характер, но в то же время способен справиться с бездорожьем. Автоматическая КПП кроссовера обеспечивает отличную плавность хода почти в любых условиях.
Плюсы:
- дешевле других моделей Range Rover;
- способен справиться с бездорожьем;
- гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неприятная управляемость;
- низкий уровень надежности.
8. Hyundai Santa Fe
Новый Hyundai Santa Fe во многом превосходит своего предшественника. Кроссовер предлагается с улучшенной 8-ступенчатой АКПП, которая мгновенно и плавно переключает передачи.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- красивый интерьер;
- длительная гарантия.
Минусы:
- высокая стоимость;
- маломощные двигатели;
- странный дизайн.
7. Mercedes-Benz GLC 300e
Mercedes-Benz GLC 300e имеет очень большой запас хода на электротяге и предлагает просторный интерьер. 9-ступенчая АКПП кроссовера отлично работает как на низких, так и на высоких скоростях.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге;
- просторный интерьер.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не самое высокое качество сборки;
- маломощный двигатель.
6. Honda Jazz
Несмотря на компактные габариты, Honda Jazz отличается высоким уровнем практичности. Вариатор работает достаточно тихо, особенно на низких скоростях.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- медленно дешевеет.
Минусы:
- высокая стоимость;
- плохая шумоизоляция;
- неудобная информационно-развлекательная система.
5. Porsche Cayenne S
Porsche Cayenne S предлагает мощный двигатель и отточенную управляемость. При этом 8-ступенчатая АКПП переключает передачи достаточно плавно и быстро.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- приятная управляемость;
- вместительный багажник.
Минусы:
- высокая стоимость обслуживания;
- некоторые опции стоят слишком дорого;
- не самая комфортная подвеска.
4. Honda Civic
Honda Civic является отличным городским автомобилем, а гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива. Бесступенчатая коробка передач обеспечивает отличную плавность хода.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- вместительный багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- плохая шумоизоляция.
3. BMW 3 Series
BMW 3 Series сочетает в себе спортивность и практичность. Гибридная версия 330e предлагается с 8-ступечатой АКПП, которая мгновенно переключает передачи.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система;
- большой выбор двигателей.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не самый роскошный интерьер;
- неудобные органы управления климат-контролем.
2. Porsche 718 Cayman
Porsche 718 Cayman отличается отточенной управляемостью и легче многих конкурентов. Эта модель предлагается с 7-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями, которая является одной из самых надежных на рынке.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- высокое качество сборки;
- мощные двигатели.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- нет некоторых систем безопасности;
- некоторые двигатели звучат скучно.
1. BMW 4 Series
BMW 4 Series имеет отточенную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему. С 8-ступенчатой АКПП модель становится очень быстрой и предлагает отличную плавность хода.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощные двигатели;
- много места на втором ряду сидений.
Минусы:
- странный дизайн;
- небольшой багажник;
- плохая шумоизоляция.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года.