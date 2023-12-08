Названо найкращі нові автомобілі з автоматичною коробкою передач (фото)

До рейтингу увійшли 10 нових автомобілів з автоматичною коробкою передач, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів.

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Британські експерти назвали найкращі автомобілі 2023 року з автоматичною КПП. Ці моделі мають безліч переваг порівняно з конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Вибір між механічною або автоматичною коробкою передач залежить від уподобань водія. Проте останніми роками автовиробники приділяють більше часу розвитку саме АКПП.

До рейтингу увійшли 10 нових автомобілів з автоматичною КПП. Експерти також виділили їхні головні плюси та мінуси.

Важливо

Невеликі та практичні: названо найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих нових автомобілів з автоматичною КПП:

10. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports має багате оснащення Фото: Toyota

Toyota Corolla Touring Sports є дуже практичним універсалом з великим багажником. Коробка передач CVT постійно підтримує низькі обороти двигуна, тим самим знижуючи витрату палива.

Плюси:

низький рівень шкідливих викидів;

комфортна підвіска;

багате оснащення.

Мінуси:

невеликий багажник за мірками універсалів;

незручна інформаційно-розважальна система;

незручна панель приладів.

9. Range Rover Sport

Range Rover Sport здатний впоратися з бездоріжжям Фото: Land Rover

Range Rover Sport пропонує спортивний характер, але водночас здатний впоратися з бездоріжжям. Автоматична КПП кросовера забезпечує відмінну плавність ходу майже в будь-яких умовах.

Плюси:

дешевше за інші моделі Range Rover;

здатний впоратися з бездоріжжям;

гібридна версія має великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

висока вартість;

неприємна керованість;

низький рівень надійності.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe вирізняється практичним інтер'єром Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe багато в чому перевершує свого попередника. Кросовер пропонується з поліпшеною 8-ступінчастою АКПП, яка миттєво і плавно перемикає передачі.

Плюси:

практичний інтер'єр;

красивий інтер'єр;

тривала гарантія.

Мінуси:

висока вартість;

малопотужні двигуни;

дивний дизайн.

7. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC 300e пропонує великий запас ходу на електротязі Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 300e має дуже великий запас ходу на електротязі та пропонує просторий інтер'єр. 9-ступінчаста АКПП кросовера відмінно працює як на низьких, так і на високих швидкостях.

Плюси:

багате оснащення;

гібридна версія має великий запас ходу на електротязі;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

жорстка підвіска;

не найвища якість збірки;

малопотужний двигун.

6. Honda Jazz

Honda Jazz практичніший за багато хетчбеків Фото: Honda

Попри компактні габарити, Honda Jazz вирізняється високим рівнем практичності. Варіатор працює досить тихо, особливо на низьких швидкостях.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

повільно дешевшає.

Мінуси:

висока вартість;

погана шумоізоляція;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. Porsche Cayenne S

Porsche Cayenne S має відмінну керованість Фото: Porsche

Porsche Cayenne S пропонує потужний двигун і відточену керованість. При цьому 8-ступінчаста АКПП перемикає передачі досить плавно і швидко.

Плюси:

потужний двигун;

приємна керованість;

місткий багажник.

Мінуси:

висока вартість обслуговування;

деякі опції коштують занадто дорого;

не найкомфортніша підвіска.

4. Honda Civic

Honda Civic пропонує низьку витрату палива Фото: Honda

Honda Civic є відмінним міським автомобілем, а гібридна версія додає до цього низьку витрату палива. Безступінчаста коробка передач забезпечує відмінну плавність ходу.

Плюси:

низька витрата палива;

місткий багажник;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

погана шумоізоляція.

3. BMW 3 серії

BMW 3 Series має зручну інформаційно-розважальну систему Фото: BMW

BMW 3 Series поєднує в собі спортивність і практичність. Гібридна версія 330e пропонується з 8-ступінчастою АКПП, яка миттєво перемикає передачі.

Плюси:

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система;

великий вибір двигунів.

Мінуси:

жорстка підвіска;

не найрозкішніший інтер'єр;

незручні органи управління клімат-контролем.

2. Porsche 718 Cayman

Porsche 718 Cayman пропонує відточену керованість Фото: Porsche

Porsche 718 Cayman вирізняється відточеною керованістю і легший за багатьох конкурентів. Ця модель пропонується з 7-ступінчастою автоматичною КПП з двома зчепленнями, яка є однією з найнадійніших на ринку.

Плюси:

приємна керованість;

висока якість збірки;

потужні двигуни.

Мінуси:

небагате оснащення;

немає деяких систем безпеки;

деякі двигуни звучать нудно.

1. BMW 4 серії

BMW 4 Series став лідером цього рейтингу Фото: BMW

BMW 4 Series має відточену керованість і зручну інформаційно-розважальну систему. З 8-ступінчастою АКПП модель стає дуже швидкою і пропонує відмінну плавність ходу.

Плюси:

приємна керованість;

потужні двигуни;

багато місця на другому ряду сидінь.

Мінуси:

дивний дизайн;

невеликий багажник;

погана шумоізоляція.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року.