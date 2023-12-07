Невеликі та практичні: названо найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)

Ці компактні кросовери мають безліч переваг. Загалом експерти виділили 10 моделей, на які варто звернути увагу при виборі нового авто.

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Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Компактні кросовери практичніші за хетчбеки та седани, але їхні габарити дають змогу комфортно їздити в місті. Також ці моделі часто економніші за більші автомобілі.

До рейтингу увійшли 10 нових компактних кросоверів. Експерти виділили головні плюси та мінуси кожної моделі.

Важливо

Британці назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих компактних кросоверів 2023 року:

10. DS 7

DS 7 має приємну керованість Фото: Stellantis

DS 7 є більш розкішною альтернативою моделі Citroën C5 Aircross. Цей кросовер має приємну керованість і красивий інтер'єр.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

приємна керованість;

рідше за багатьох кросоверів на ринку.

Мінуси:

жорстка підвіска;

малопотужні двигуни.

9. BMW X1

BMW X1 пропонує просторий інтер'єр Фото: BMW

BMW X1 є найкомпактнішим кросовером бренду. Модель нового покоління отримала більш просторий інтер'єр, а також відрізняється стильним дизайном.

Плюси:

висока якість збірки;

великий запас ходу на електротязі у гібридної версії;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система.

8. Audi Q3

Audi Q3 має приємну керованість Фото: Audi

Audi Q3 пропонує стильний дизайн і просторий інтер'єр. Цей кросовер також має приємну керованість.

Плюси:

гібридні версії мають низьку витрату палива;

комфортна підвіска.

Мінуси:

низький рівень надійності;

не найякісніший інтер'єр.

7. Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA вирізняється красивим інтер'єром Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLA пропонується з безліччю силових установок на вибір. Ця модель вирізняється приємною керованістю і красивим інтер'єром.

Плюси:

великий запас ходу на електротязі у гібридної версії;

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

деякі опції коштують занадто дорого;

погана шумоізоляція.

6. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai має просторий інтер'єр Фото: Nissan

Nissan Qashqai має просторий інтер'єр і має високий рівень практичності. Це універсальний кросовер, який здатний впоратися з багатьма завданнями.

Плюси:

зручні органи управління;

практичний інтер'єр;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

механічна КПП працює нестабільно;

варіатор працює занадто повільно.

5. Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross має багате оснащення Фото: Stellantis

Citroën C5 Aircross пропонується з безліччю силових установок на вибір. Крім цього кросовер має багате оснащення і практичніший за деяких конкурентів.

Плюси:

високий рівень практичності;

просторий інтер'єр;

невисока вартість.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

механічна КПП працює нестабільно.

4. Kia Sportage

Kia Sportage вирізняється практичним інтер'єром Фото: Kia

Kia Sportage вирізняється стильним дизайном і практичним інтер'єром. Модель також має широкий вибір двигунів і безліч комплектацій.

Плюси:

стильний дизайн;

практичний інтер'єр;

великий вибір двигунів.

Мінуси:

коробка передач працює нестабільно;

неприємна керованість.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson має яскравий дизайн Фото: Hyundai

Hyundai Tucson багато в чому схожий на Kia Sportage, але має більш вишуканий інтер'єр. Також цей кросовер пропонує економні двигуни та яскравий дизайн.

Плюси:

низька витрата палива;

стильний дизайн;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

коробка передач працює повільно;

не найпотужніші двигуни.

2. Mazda CX-5

Mazda CX-5 пропонує приємну керованість Фото: Mazda

Mazda CX-5 залишається одним із найкрасивіших кросоверів на ринку. Ця модель також пропонує комфортну підвіску і приємну керованість.

Плюси:

приємна керованість;

практичний інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси:

коробка передач працює нестабільно;

погана шумоізоляція.

1. Volvo XC40

Volvo XC40 став лідером цього рейтингу Фото: Volvo

Volvo XC40 вирізняється високим рівнем безпеки та пропонує комфортну підвіску. Також кросовер доступний з великою кількістю двигунів на вибір.

Плюси:

великий вибір двигунів;

красивий інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси:

неприємна керованість;

не найпросторіший інтер'єр.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найбільш ненадійні сімейні кросовери з пробігом