Британці назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Експерти виділили 10 нових компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Також вони назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали найкращі нові компактні кросовери 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
Компактні кросовери є одним із найпопулярніших типів авто. Це досить бюджетні моделі з практичними інтер'єрами та приємною керованістю.
До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів. Експерти назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Топ 10 нових компактних кросоверів 2023 року:
10. Lexus UX
Lexus UX пропонує стильний дизайн і приємний інтер'єр. Також цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та приємною керованістю.
Плюси:
- приємна керованість;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- мало місця всередині;
- малопотужні двигуни.
9. Kia Sportage
Kia Sportage є одним з найпопулярніших компактних кросоверів у Британії. Ця модель має яскравий дизайн і доступна з безліччю силових установок на вибір.
Плюси:
- стильний дизайн;
- розкішний інтер'єр;
- великий вибір двигунів.
Мінуси:
- гібридна силова установка працює не плавно;
- неприємна керованість.
8. Audi Q3
Audi Q3 комфортніший за багатьох своїх конкурентів. Також цей кросовер доступний з великою кількістю двигунів на вибір.
Плюси:
- низька витрата палива;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- не найрозкішніший інтер'єр.
7. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також стильний дизайн. Також кросовер має комфортну підвіску.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- просторий інтер'єр;
- приємна керованість.
Мінуси:
- застарілі технології.
6. Nissan Qashqai
Nissan Qashqai нового покоління став більш просторим і технологічним порівняно зі своїм попередником. Ця модель також пропонує економні двигуни.
Плюси:
- приємний інтер'єр;
- багато місця на задньому ряду сидінь.
Мінуси:
- МКПП працює нестабільно;
- незручна інформаційно-розважальна система.
5. BMW X1
BMW X1 є комфортним кросовером з високою якістю збірки. Також всередині достатньо місця для великої родини.
Плюси:
- висока якість збірки;
- приємна керованість;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- нестабільна коробка передач;
- незручна інформаційно-розважальна система.
4. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson четвертого покоління довів, що південнокорейські автомобілі можуть бути красивими. Цей кросовер також пропонує багате оснащення і комфортний інтер'єр.
Плюси:
- низька витрата палива;
- стильний дизайн;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- нестабільна коробка передач;
- малопотужні двигуни.
3. Mazda CX-5
Mazda CX-5 є одним із найстильніших кросоверів у своєму сегменті. Також цей кросовер відрізняється приємною керованістю і розкішним інтер'єром.
Плюси:
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- малопотужні двигуни;
- погана шумоізоляція.
2. Volvo XC40
Volvo XC40 пропонує стильний дизайн і високий рівень безпеки. Також це досить практичний кросовер.
Плюси:
- великий вибір двигунів;
- красивий інтер'єр;
- висока плавність ходу.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- не найпросторіший інтер'єр.
1. Range Rover Evoque
Попри високу вартість, Range Rover Evoque залишається чудовим вибором у сегменті компактних кросоверів. Він значно комфортніший за конкурентів, а також здатний впоратися з бездоріжжям.
Плюси:
- стильний дизайн;
- висока плавність ходу;
- може впоратися з бездоріжжям.
Мінуси:
- висока вартість;
- не найнадійніший;
- погана оглядовість.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найкращі електричні фургони, які можна купити новими у 2023 році.