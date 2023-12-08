Американцы назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом (фото)
Эксперты выделили 15 надежных кроссоверов и внедорожников, которые редко доставляют проблемы своим владельцам. Эти модели имеют отличную репутацию.
Американские эксперты назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом. Эти модели редко выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.
Кроссоверы и внедорожники давно стали одними из самых популярных типов авто в многих странах мира. Несмотря на это, выбрать подходящую модель с пробегом не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.
В рейтинг вошли 15 самых надежных кроссоверов и внедорожников. Эти модели способны прослужить долгие годы.Важно
ТОП-15 самых надежных кроссоверов и внедорожников с пробегом:
15. Cadillac XT5
Рейтинг надежности: 87/100
Год выпуска: 2018
Cadillac XT5 предлагается с выносливыми двигателями и имеет роскошный интерьер. Также этот кроссовер отличается богатым оснащением и низкими расходами на обслуживание.
14. Infiniti FX35
Рейтинг надежности: 88/100
Год выпуска: 2007
Infiniti FX35 является самым старым кроссовером в этом рейтинге, но его надежность не вызывает сомнений. Помимо этого модель предлагает роскошный интерьер и богатое оснащение.
13. GMC Terrain
Рейтинг надежности: 88/100
Год выпуска: 2012
GMC Terrain является практичным внедорожником с просторным интерьером. Эта модель предлагается с мощными и выносливыми двигателями.
12. Toyota RAV4
Рейтинг надежности: 88/100
Год выпуска: 2010
Toyota RAV4 имеет низкий расход топлива и богатое оснащение. Еще одним преимуществом кроссовера является его надежность.
11. Subaru Forester
Рейтинг надежности: 88/100
Год выпуска: 2008
Subaru Forester предлагает высокий уровень надежности и поставляется с полным приводом уже в базовой версии. Помимо этого у кроссовера практичный интерьер.
10. Chevrolet Traverse
Рейтинг надежности: 88/100
Год выпуска: 2015
Chevrolet Traverse имеет стильный дизайн и богатое оснащение. Также это очень надежный и безопасный кроссовер.
9. Lincoln MKX
Рейтинг надежности: 88/100
Год выпуска: 2015
Lincoln MKX отличается роскошным интерьером и высоким уровнем надежности. Эта модель также имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации.
8. Mercedes-Benz GLK
Рейтинг надежности: 89/100
Год выпуска: 2014
Mercedes-Benz GLK оказался надежнее многих других кроссоверов бренда. Эта модель также предлагает роскошный интерьер.
7. Honda CR-V
Рейтинг надежности: 90/100
Год выпуска: 2011
Honda CR-V имеет просторный интерьер и надежнее многих конкурентов. Этот кроссовер также предлагает высокий уровень безопасности.
6. Nissan Murano
Рейтинг надежности: 90/100
Год выпуска: 2013
Nissan Murano предлагает качественный интерьер и доступен с очень надежными двигателями. Помимо этого модель имеет богатое оснащение.
5. Chevrolet Equinox
Рейтинг надежности: 90/100
Год выпуска: 2016
Chevrolet Equinox оказался очень надежным кроссовером. Еще одним достоинством модели является просторный интерьер.
4. Buick Envision
Рейтинг надежности: 90/100
Год выпуска: 2018
Buick Envision предлагает богатое оснащение уже в базовой комплектации и высокий уровень надежности. Этот кроссовер также имеет стильный дизайн.
3. Toyota FJ Cruiser
Рейтинг надежности: 90/100
Год выпуска: 2014
Toyota FJ Cruiser имеет необычный дизайн в ретро-стиле, а также оказался очень надежным. Этот внедорожник имеет высокий дорожный просвет и способен справиться с бездорожьем.
2. Lexus GX
Рейтинг надежности: 91/100
Год выпуска: 2018
Lexus GX является "роскошным братом" Toyota Land Cruiser и предлагает более богатое оснащение. Также эта модель завоевала отличную репутацию благодаря своей надежности.
1. Lexus RX
Рейтинг надежности: 93/100
Год выпуска: 2010
Lexus RX превзошел многих своих конкурентов по надежности. Эта модель также имеет высокий уровень безопасности и богатое оснащение.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали самые ненадежные семейные кроссоверы с пробегом.