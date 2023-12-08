Американцы назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом (фото)

Эксперты выделили 15 надежных кроссоверов и внедорожников, которые редко доставляют проблемы своим владельцам. Эти модели имеют отличную репутацию.

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Американские эксперты назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом. Эти модели редко выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Кроссоверы и внедорожники давно стали одними из самых популярных типов авто в многих странах мира. Несмотря на это, выбрать подходящую модель с пробегом не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

В рейтинг вошли 15 самых надежных кроссоверов и внедорожников. Эти модели способны прослужить долгие годы.

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ТОП-15 самых надежных кроссоверов и внедорожников с пробегом:

15. Cadillac XT5

Cadillac XT5 имеет роскошный интерьер Фото: Cadillac

Рейтинг надежности: 87/100

Год выпуска: 2018

Cadillac XT5 предлагается с выносливыми двигателями и имеет роскошный интерьер. Также этот кроссовер отличается богатым оснащением и низкими расходами на обслуживание.

14. Infiniti FX35

Infiniti FX35 предлагает богатое оснащение Фото: Infiniti

Рейтинг надежности: 88/100

Год выпуска: 2007

Infiniti FX35 является самым старым кроссовером в этом рейтинге, но его надежность не вызывает сомнений. Помимо этого модель предлагает роскошный интерьер и богатое оснащение.

13. GMC Terrain

GMC Terrain имеет практичный интерьер Фото: General Motors

Рейтинг надежности: 88/100

Год выпуска: 2012

GMC Terrain является практичным внедорожником с просторным интерьером. Эта модель предлагается с мощными и выносливыми двигателями.

12. Toyota RAV4

Toyota RAV4 имеет низкий расход топлива Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 88/100

Год выпуска: 2010

Toyota RAV4 имеет низкий расход топлива и богатое оснащение. Еще одним преимуществом кроссовера является его надежность.

11. Subaru Forester

Subaru Forester предлагает высокий уровень надежности Фото: Subaru

Рейтинг надежности: 88/100

Год выпуска: 2008

Subaru Forester предлагает высокий уровень надежности и поставляется с полным приводом уже в базовой версии. Помимо этого у кроссовера практичный интерьер.

10. Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse имеет стильный дизайн Фото: Chevrolet

Рейтинг надежности: 88/100

Год выпуска: 2015

Chevrolet Traverse имеет стильный дизайн и богатое оснащение. Также это очень надежный и безопасный кроссовер.

9. Lincoln MKX

Lincoln MKX отличается роскошным интерьером Фото: Lincoln

Рейтинг надежности: 88/100

Год выпуска: 2015

Lincoln MKX отличается роскошным интерьером и высоким уровнем надежности. Эта модель также имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации.

8. Mercedes-Benz GLK

Mercedes-Benz GLK предлагает роскошный интерьер Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 89/100

Год выпуска: 2014

Mercedes-Benz GLK оказался надежнее многих других кроссоверов бренда. Эта модель также предлагает роскошный интерьер.

7. Honda CR-V

Honda CR-V имеет просторный интерьер Фото: Honda

Рейтинг надежности: 90/100

Год выпуска: 2011

Honda CR-V имеет просторный интерьер и надежнее многих конкурентов. Этот кроссовер также предлагает высокий уровень безопасности.

6. Nissan Murano

Nissan Murano предлагает качественный интерьер Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 90/100

Год выпуска: 2013

Nissan Murano предлагает качественный интерьер и доступен с очень надежными двигателями. Помимо этого модель имеет богатое оснащение.

5. Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox предлагает просторный интерьер Фото: Chevrolet

Рейтинг надежности: 90/100

Год выпуска: 2016

Chevrolet Equinox оказался очень надежным кроссовером. Еще одним достоинством модели является просторный интерьер.

4. Buick Envision

Buick Envision имеет богатое оснащение

Рейтинг надежности: 90/100

Год выпуска: 2018

Buick Envision предлагает богатое оснащение уже в базовой комплектации и высокий уровень надежности. Этот кроссовер также имеет стильный дизайн.

3. Toyota FJ Cruiser

Toyota FJ Cruiser имеет мало общего с другими современными внедорожниками Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 90/100

Год выпуска: 2014

Toyota FJ Cruiser имеет необычный дизайн в ретро-стиле, а также оказался очень надежным. Этот внедорожник имеет высокий дорожный просвет и способен справиться с бездорожьем.

2. Lexus GX

Lexus GX завоевал отличную репутацию благодаря своей надежности Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 91/100

Год выпуска: 2018

Lexus GX является "роскошным братом" Toyota Land Cruiser и предлагает более богатое оснащение. Также эта модель завоевала отличную репутацию благодаря своей надежности.

1. Lexus RX

Lexus RX стал лидером этого рейтинга Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 93/100

Год выпуска: 2010

Lexus RX превзошел многих своих конкурентов по надежности. Эта модель также имеет высокий уровень безопасности и богатое оснащение.

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