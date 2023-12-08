Американці назвали найнадійніші кросовери та позашляховики з пробігом (фото)
Експерти виділили 15 надійних кросоверів і позашляховиків, які рідко доставляють проблеми своїм власникам. Ці моделі мають відмінну репутацію.
Американські експерти назвали найнадійніші кросовери та позашляховики з пробігом. Ці моделі рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.
Кросовери та позашляховики давно стали одними з найпопулярніших типів авто в багатьох країнах світу. Попри це, вибрати відповідну модель з пробігом не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.
До рейтингу увійшли 15 найнадійніших кросоверів і позашляховиків. Ці моделі здатні прослужити довгі роки.Важливо
Топ 15 найнадійніших кросоверів і позашляховиків з пробігом:
15. Cadillac XT5
Рейтинг надійності: 87/100
Рік випуску: 2018
Cadillac XT5 пропонується з витривалими двигунами та має розкішний інтер'єр. Також цей кросовер відрізняється багатим оснащенням і низькими витратами на обслуговування.
14. Infiniti FX35
Рейтинг надійності: 88/100
Рік випуску: 2007
Infiniti FX35 є найстарішим кросовером у цьому рейтингу, але його надійність не викликає сумнівів. Крім цього модель пропонує розкішний інтер'єр і багате оснащення.
13. GMC Terrain
Рейтинг надійності: 88/100
Рік випуску: 2012
GMC Terrain є практичним позашляховиком із просторим інтер'єром. Ця модель пропонується з потужними та витривалими двигунами.
12. Toyota RAV4
Рейтинг надійності: 88/100
Рік випуску: 2010
Toyota RAV4 має низьку витрату пального та багате оснащення. Ще однією перевагою кросовера є його надійність.
11. Subaru Forester
Рейтинг надійності: 88/100
Рік випуску: 2008
Subaru Forester пропонує високий рівень надійності та поставляється з повним приводом вже в базовій версії. Крім цього у кросовера практичний інтер'єр.
10. Chevrolet Traverse
Рейтинг надійності: 88/100
Рік випуску: 2015
Chevrolet Traverse має стильний дизайн і багате оснащення. Також це дуже надійний і безпечний кросовер.
9. Lincoln MKX
Рейтинг надійності: 88/100
Рік випуску: 2015
Lincoln MKX вирізняється розкішним інтер'єром і високим рівнем надійності. Ця модель також має багате оснащення вже в базовій комплектації.
8. Mercedes-Benz GLK
Рейтинг надійності: 89/100
Рік випуску: 2014
Mercedes-Benz GLK виявився надійнішим за багато інших кросоверів бренду. Ця модель також пропонує розкішний інтер'єр.
7. Honda CR-V
Рейтинг надійності: 90/100
Рік випуску: 2011
Honda CR-V має просторий інтер'єр і надійніший за багатьох конкурентів. Цей кросовер також пропонує високий рівень безпеки.
6. Nissan Murano
Рейтинг надійності: 90/100
Рік випуску: 2013
Nissan Murano пропонує якісний інтер'єр і доступний з дуже надійними двигунами. Крім цього модель має багате оснащення.
5. Chevrolet Equinox
Рейтинг надійності: 90/100
Рік випуску: 2016
Chevrolet Equinox виявився дуже надійним кросовером. Ще однією перевагою моделі є просторий інтер'єр.
4. Buick Envision
Рейтинг надійності: 90/100
Рік випуску: 2018
Buick Envision пропонує багате оснащення вже в базовій комплектації та високий рівень надійності. Цей кросовер також має стильний дизайн.
3. Toyota FJ Cruiser
Рейтинг надійності: 90/100
Рік випуску: 2014
Toyota FJ Cruiser має незвичайний дизайн у ретро-стилі, а також виявився дуже надійним. Цей позашляховик має високий дорожній просвіт і здатний впоратися з бездоріжжям.
2. Lexus GX
Рейтинг надійності: 91/100
Рік випуску: 2018
Lexus GX є "розкішним братом" Toyota Land Cruiser і пропонує багатше оснащення. Також ця модель завоювала відмінну репутацію завдяки своїй надійності.
1. Lexus RX
Рейтинг надійності: 93/100
Рік випуску: 2010
Lexus RX перевершив багатьох своїх конкурентів за надійністю. Ця модель також має високий рівень безпеки та багате оснащення.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найбільш ненадійні сімейні кросовери з пробігом.