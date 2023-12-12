Свыше 800 сил и малый расход топлива: представлен сверхмощный спорткар Mercedes (фото)

Новый Mercedes-AMG SL63 S E Performance оснащен 816-сильной гибридной установкой. Он не только разгоняется до сотни за 2,9 с, но и может передвигаться на электротяге.

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Кабриолет Mercedes-AMG SL получил топовую заряженную версию E Performance. Она поступит в продажу с 2024 года по цене свыше 200 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Заряженный вариант узнается по особым 20-дюймовым дсикам Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG SL63 S E Performance стал подзаряжаемым гибридом. Он сохранил 4,0-литровый V8 твин-турбо, мощность которого подняли до 612 л. с., но также получил электромотор на 204 л. с.

Суммарная отдача силовой установки составляет 816 л. с. и 1420 Нм. Новый Mercedes-AMG SL63 S E Performance способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 317 км/ч.

Авто оснащено 816-сильной гибридной установкой Фото: Mercedes-Benz

Гибрид Mercedes-AMG SL получил небольшую батарею емкостью 6,1 кВт∙ч. Он способен проехать до 13 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 7,7 л на 100 км.

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Кабриолет Mercedes получил адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 380 мм сзади.

Салон отделан кожей Nappa Фото: Mercedes-Benz

Отличить новый Mercedes-AMG SL63 S E Performance от стандартной модели можно по особым 20-дюймовым дискам размером 265/40 R 20 спереди и 295/35 R20 сзади. В салоне появились спортивные сиденья, отделанные перфорированной кожей Nappa.

К слову, недавно Mercedes-AMG презентовали мощное заряженное купе. Оно тоже получило гибридную установку.

Также Фокус сообщал, что старый Mercedes W123 поехал после 14 лет простоя на свалке.