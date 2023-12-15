Звезда 70-х: обнаружен 45-летний Corvette в состоянии нового авто (фото)

Спортивный Chevrolet Corvette хранили в гараже и он очень редко выезжал на дороги. За 45 лет автомобиль проехал всего 16 тысяч километров.

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Пробег авто составляет всего 16 тыс. км Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Corvette C3 хранился в гараже и очень редко выезжал на дороги. Автомобиль никогда не ездил в снег или даже дождь. Его пробег составляет всего 16 тыс. км.

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Поскольку у Chevrolet Corvette стеклопластиковый кузов, то он не подвержен ржавчине. Красный кожаный салон также в хорошем состоянии. Сохранена и вся документация на машину.

Салон отделан красной кожей Фото: autoevolution.com

Chevrolet Corvette C3 довольно богато оснащен – усилитель руля, электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема и круиз-контроль. К тому же, у авто особая двухцветная окраска.

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 Фото: autoevolution.com

В конце 70-х мощность американских двигателей существенно снизилась из-за строгих эко-норм и подорожания топлива. В этом Chevrolet Corvette L48 5,7-литровый V8 развивает всего 185 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 198 км/ч.

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