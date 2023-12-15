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Авто

Звезда 70-х: обнаружен 45-летний Corvette в состоянии нового авто (фото)

Chevrolet Corvette С3, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула времени
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Corvette С3 отлично сохранился

Спортивный Chevrolet Corvette хранили в гараже и он очень редко выезжал на дороги. За 45 лет автомобиль проехал всего 16 тысяч километров.

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В США обнаружена капсула времени Chevrolet Corvette 1978 года. Несмотря на солидный возраст, спорткар выглядит как новый. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Chevrolet Corvette С3, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула времени Fullscreen
Пробег авто составляет всего 16 тыс. км
Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Corvette C3 хранился в гараже и очень редко выезжал на дороги. Автомобиль никогда не ездил в снег или даже дождь. Его пробег составляет всего 16 тыс. км.

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Поскольку у Chevrolet Corvette стеклопластиковый кузов, то он не подвержен ржавчине. Красный кожаный салон также в хорошем состоянии. Сохранена и вся документация на машину.

салон Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула времени Fullscreen
Салон отделан красной кожей
Фото: autoevolution.com

Chevrolet Corvette C3 довольно богато оснащен – усилитель руля, электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема и круиз-контроль. К тому же, у авто особая двухцветная окраска.

двигатель Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула времени Fullscreen
Под капотом установлен 5,7-литровый V8
Фото: autoevolution.com

В конце 70-х мощность американских двигателей существенно снизилась из-за строгих эко-норм и подорожания топлива. В этом Chevrolet Corvette L48 5,7-литровый V8 развивает всего 185 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 198 км/ч.

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