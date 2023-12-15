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Авто

Зірка 70-х: виявлено 45-річний Corvette у стані нового авто (фото)

Chevrolet Corvette С3, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула часу
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Corvette С3 відмінно зберігся

Спортивний Chevrolet Corvette зберігали в гаражі і він дуже рідко виїжджав на дороги. За 45 років автомобіль проїхав лише 16 тисяч кілометрів.

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У США виявлено капсулу часу Chevrolet Corvette 1978 року. Незважаючи на солідний вік, спорткар виглядає як новий. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chevrolet Corvette С3, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула часу Fullscreen
Пробіг авто становить лише 16 тис. км
Фото: autoevolution.com

Цей Chevrolet Corvette C3 зберігався в гаражі і дуже рідко виїжджав на дороги. Автомобіль ніколи не їздив у сніг або навіть дощ. Його пробіг становить лише 16 тис. км.

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Оскільки у Chevrolet Corvette склопластиковий кузов, то він не схильний до іржі. Червоний шкіряний салон також у хорошому стані. Збережена і вся документація на машину.

салон Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула часу Fullscreen
Салон оздоблений червоною шкірою
Фото: autoevolution.com

Chevrolet Corvette C3 доволі багато оснащений — підсилювач керма, електросклопідйомники, кондиціонер, аудіосистема і круїз-контроль. До того ж, у авто особливе двоколірне забарвлення.

двигун Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corvette, капсула часу, Chevrolet Corvette 1978 Fullscreen
Під капотом встановлено 5,7-літровий V8
Фото: autoevolution.com

Наприкінці 70-х потужність американських двигунів істотно знизилася через суворі еко-норми і подорожчання палива. У цьому Chevrolet Corvette L48 5,7-літровий V8 розвиває лише 185 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 198 км/год.

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