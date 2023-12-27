Ferrari, Porsche и Bentley: в Турции полиция пересела на скоростные элитные авто (видео)

Турецкая полиция получила два десятка элитных авто общей стоимостью $3,4 миллиона. Стражи порядка будут патрулировать улицы на Ferrari, Bentley и Range Rover.

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Полиция Стамбула получила необычное пополнение в свой автопарк. Стражам порядка передали 23 дорогих авто премиум-класса, среди которых есть суперкары и роскошные кроссоверы. Фото и видео с авто опубликовал в соцсети Х министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Ferrari 458 Italia Фото: Скриншот Bentley Continental GT Фото: Скриншот

Самым дорогим и самым быстрым авто является суперкар Ferrari 458 Italia с 4,5-литровым 570-сильным V8. Он способен развить 325 км/ч и сейчас подержанным стоит минимум $150 000.

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Кроме того, турецкая полиция получила 550-сильный Bentley Continental GT и электромобиль Porsche Taycan. Недешевыми являются кроссоверы Audi SQ5, Range Rover, Mercedes GLS и Volvo XC90.

Range Rover и Mercedes GLS Фото: Скриншот

На фото и видео можно разглядеть Audi A6, Mercedes A-Class и CLA, а также более доступные Nissan Juke, Peugeot 3008 и Volkswagen Golf. Суммарная стоимость авто составляет примерно 100 миллион лир ($3,4 миллиона).

Полицейские авто не закупали за бюджетные средства. Все машины конфискованы судом у наркоторговца Хакана Айика и членов его преступной группировки.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли раритетные британские суперкары без пробега.

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