Honda показала оригинальные электрокары с очень быстрой зарядкой (фото, видео)

Электромобили Honda 0 начнут выпускать с 2024 года. Они будут отличаться авангардным дизайном и получат батарею со сверхбыстрой зарядкой.

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Honda готовит новую линейку электрокаров 0. Прототипы первых двух моделей нового семейства презентовали на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Honda Saloon начнут выпускать с 2026 года Фото: Honda

Электромобили Honda 0 получат силовую установку нового поколения, а также инновационную аккумуляторную батарею со сверхбыстрой зарядкой. Пополнить ее заряд на 80% можно будет за 10-15 минут. Кроме того, для них готовят мультимедийную систему с искусственным интеллектом.

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Honda Saloon

Электромобиль Honda Saloon выглядит как пришелец из 70-х. У авто клиновидный силуэт с большим углом наклона лобового стекла, а его двери поднимаются вверх. На "носу" установлен дисплей.

Руль Honda Saloon напоминает штурвал Фото: Honda

В салоне установлены спортивные сиденья. У Honda Saloon руль-штурвал и дисплей на всю ширину передней панели. Электрокар станет серийным в 2026 году.

Honda Space-Hub

Минивэн Honda Space-Hub Фото: Honda В салоне Honda Space-Hub пассажиры сидят лицом к лицу Фото: Honda

Honda Space-Hub – обтекаемый минивэн, который может стать преемником модели Odyssey. Своим дизайном он напоминает Honda Saloon, но двери у него более традиционные. У авто нет заднего стекла, но зато полностью прозрачная крыша. В салоне установлены три ряда сидений, причем задние пассажиры сидят лицом к лицу.

Ранее Фокус сообщал, что Honda помогает создать первый автомобиль Sony и его показали на CES 2024.

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