Honda показала оригінальні електрокари з дуже швидкою зарядкою (фото, відео)

Електромобілі Honda 0 почнуть випускати з 2024 року. Вони вирізнятимуться авангардним дизайном і отримають батарею з надшвидкою зарядкою.

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Honda готує нову лінійку електрокарів 0. Прототипи перших двох моделей нового сімейства презентували на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Honda Saloon почнуть випускати з 2026 року Фото: Honda

Електромобілі Honda 0 отримають силову установку нового покоління, а також інноваційну акумуляторну батарею з надшвидкою зарядкою. Поповнити її заряд на 80% можна буде за 10-15 хвилин. Крім того, для них готують мультимедійну систему зі штучним інтелектом.

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Honda Saloon

Електромобіль Honda Saloon має вигляд прибульця з 70-х. У авто клиноподібний силует з великим кутом нахилу лобового скла, а його двері піднімаються вгору. На "носі" встановлено дисплей.

Кермо Honda Saloon нагадує штурвал Фото: Honda

У салоні встановлено спортивні сидіння. У Honda Saloon кермо-штурвал і дисплей на всю ширину передньої панелі. Електрокар стане серійним у 2026 році.

Honda Space-Hub

Мінівен Honda Space-Hub Фото: Honda У салоні Honda Space-Hub пасажири сидять віч-на-віч Фото: Honda

Honda Space-Hub — обтічний мінівен, який може стати наступником моделі Odyssey. Своїм дизайном він нагадує Honda Saloon, але двері у нього більш традиційні. У авто немає заднього скла, але зате повністю прозорий дах. У салоні встановлено три ряди сидінь, причому задні пасажири сидять віч-на-віч.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda допомагає створити перший автомобіль Sony і його показали на CES 2024.

Також ми писали, що в Лас-Вегасі презентували найшвидший у світі кросовер.