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Авто

Пикап Toyota превратили в экстремальный шестиколесный автодом для бездорожья (фото)

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Toyota Hilux превратили в дом на колесах

Пикап Toyota Hilux удлинен и получил третью ось. В жилом отсеке автодома обустроены раскладная кровать, небольшая кухня и санузел.

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В Австралии выполнили нестандартный тюнинг Toyota Hilux. Пикап превратили в дом на колесах для бездорожья. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автодом Toyota Hilux построила небольшая компания Explorer Motorhomes. Проект назвали Discovery, а стоимость этой модели составляет от $201 000.

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Автомобилю добавили третью ось

Пикап Toyota Hilux удлиняют и добавляют ему третью ось. Вместо грузового кузова устанавливают жилой модуль из стеклопластика с усиленной шумоизоляцией из пенопласта.

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Внутри обустроены кухня, спальня и санузел

Внутри установлены раскладная двуспальная кровать, диваны, кресла и два стола. Предусмотрены и многочисленные шкафы для поклажи. Также установлены санузел с душем и кухня с раковиной, плитой и холодильником.

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Оснащение включает кондиционер, телевизор и аудиосистему. Электрооборудование питается от двух аккумуляторов и солнечных батарей на крыше. Для воды предусмотрен 150-литровый бак.

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Сзади раскладывается стол
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Мягкий уголок трансформируется в двуспальную кровать

У Explorer Motorhomes Discovery высокий клиренс и неплохая проходимость. За доплату предлагают внедорожную резину, стальные бамперы с дугами и даже шноркель для преодоления водных преград.

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