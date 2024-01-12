Пікап Toyota перетворили на екстремальний шестиколісний автодім для бездоріжжя (фото)

Пікап Toyota Hilux подовжений і отримав третю вісь. У житловому відсіку автодому облаштовані розкладне ліжко, невелика кухня і санвузол.

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В Австралії виконали нестандартний тюнінг Toyota Hilux. Пікап перетворили на дім на колесах для бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Автодім Toyota Hilux побудувала невелика компанія Explorer Motorhomes. Проект назвали Discovery, а вартість цієї моделі становить від $201 000.

Автомобілю додали третю вісь

Пікап Toyota Hilux подовжують і додають йому третю вісь. Замість вантажного кузова встановлюють житловий модуль зі склопластику з посиленою шумоізоляцією з пінопласту.

Усередині облаштовано кухню, спальню та санвузол

Усередині встановлено розкладне двоспальне ліжко, дивани, крісла і два столи. Передбачені й численні шафи для поклажі. Також встановлено санвузол із душем і кухню з раковиною, плитою і холодильником.

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Оснащення включає кондиціонер, телевізор і аудіосистему. Електрообладнання живиться від двох акумуляторів і сонячних батарей на даху. Для води передбачено 150-літровий бак.

Ззаду розкладається стіл М'який куточок трансформується в двоспальне ліжко

У Explorer Motorhomes Discovery високий кліренс і непогана прохідність. За доплату пропонують позашляхову гуму, сталеві бампери з дугами і навіть шноркель для подолання водних перешкод.

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