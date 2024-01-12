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Авто

Пікап Toyota перетворили на екстремальний шестиколісний автодім для бездоріжжя (фото)

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Toyota Hilux перетворили на дім на колесах

Пікап Toyota Hilux подовжений і отримав третю вісь. У житловому відсіку автодому облаштовані розкладне ліжко, невелика кухня і санвузол.

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В Австралії виконали нестандартний тюнінг Toyota Hilux. Пікап перетворили на дім на колесах для бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Автодім Toyota Hilux побудувала невелика компанія Explorer Motorhomes. Проект назвали Discovery, а вартість цієї моделі становить від $201 000.

Toyota Hilux, тюнінг Toyota Hilux, дім на колесах, автодім Toyota Fullscreen
Автомобілю додали третю вісь

Пікап Toyota Hilux подовжують і додають йому третю вісь. Замість вантажного кузова встановлюють житловий модуль зі склопластику з посиленою шумоізоляцією з пінопласту.

Toyota Hilux, тюнінг Toyota Hilux, дім на колесах, автодім Toyota Fullscreen
Усередині облаштовано кухню, спальню та санвузол

Усередині встановлено розкладне двоспальне ліжко, дивани, крісла і два столи. Передбачені й численні шафи для поклажі. Також встановлено санвузол із душем і кухню з раковиною, плитою і холодильником.

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Оснащення включає кондиціонер, телевізор і аудіосистему. Електрообладнання живиться від двох акумуляторів і сонячних батарей на даху. Для води передбачено 150-літровий бак.

Toyota Hilux автобудинок, Toyota Hilux, тюнінг Toyota Hilux, дім на колесах, автодім Toyota Fullscreen
Ззаду розкладається стіл
ліжко автобудинок, Toyota Hilux, тюнінг Toyota Hilux, дім на колесах, автодім Toyota Fullscreen
М'який куточок трансформується в двоспальне ліжко

У Explorer Motorhomes Discovery високий кліренс і непогана прохідність. За доплату пропонують позашляхову гуму, сталеві бампери з дугами і навіть шноркель для подолання водних перешкод.

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