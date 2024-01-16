В Киеве появился винтажный американский пикап 60-х (фото)

GMC 1000 Wideside Pickup Truck выпускали с 1960 по 1966 годы. Пикап отличается оригинальным дизайном передней части и оснащен большой 5,0-литровой шестеркой.

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В Киеве заметили старинный GMC 1000 Wideside Pickup Truck 1965 года. Винтажный американский пикап является редкостью в нашей стране. Фото автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Пикап GMC 1000 Wideside выпускали с 1960 по 1966 годы и он является близнецом Chevrolet C/K. Эти модели считаются предками современных GMC Sierra и Chevrolet Silverado.

У авто оригинальный дизайн передней части с круглыми фарами и многочисленными воздухозаборниками. Также пикап GMC 1000 привлекает обилием хрома в отделке.

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GMC 1000 Wideside Pickup Truck оснащен довольно редким двигателем – большим 5,0-литровым V6, который предлагали в версиях на 150 и 165 л. с. Грузоподъемность такого автомобиля составляет 500 кг.

На данный момент неизвестно, может ли этот GMC 1000 Wideside Pickup Truck передвигаться своим ходом или же выполняет роль инсталляции. Авто обнаружили в популярном туристическом месте Киеве – дворике с воронами.

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