Как меняется запас хода электромобилей зимой – исследование (фото)

Испытания показали, что в мороз электромобили потребляют на 38-107% больше электроэнергии. Лишь несколько моделей смогли преодолеть более 300 км в холодную погоду.

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Не секрет, что запас хода электромобилей зимой существенно снижается. Это относится ко всем без исключения моделям, ведь в мороз и батарея разряжается быстрее, и на отопление тратится заряд. Немецкий автоклуб ADAC испытал современные электрокары в холодную погоду и опубликовал результаты на своем сайте.

Эксперты протестировали 15 электромобилей разных классов и ценовых категорий по циклу WLTP. Сначала их испытали осенью при оптимальной температуре воздуха в +23 градуса, а затем – зимой при -7 градусов. В последнем случае также требовалось прогреть салон авто минимум до 23 градусов.

У BYD Atto 3 меньше всего возрастает энергопотребление в мороз Фото: twitter.com/carwowuk

Во всех электрокарах существенно выросло электропотребление. Лучший результат неожиданно продемонстрировали бюджетные электрокары BYD Atto 3 (+38%) и Dacia Spring (+39%), а худший – Volkswagen ID.5 (+107%) и Renault Kangoo E-Tech (+101%).

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Наибольшее расстояние в мороз способны преодолеть Tesla Model S (367 км) и XPeng G9 (350 км). Кроме того, отмечается, что в BYD Atto 3 и Renault Kangoo E-Tech не удалось быстро прогреть салон.

Модель Паспортный запас хода, км Реальный запас хода, км Рост энергопотребления Audi Q4 e-tron 50 400 272 46% BYD Atto 3 376 273 38% Cupra Born (58 кВт∙ч) 336 195 72% Dacia Spring 45 200 144 39% Hyundai Ioniq 5 (58 кВт∙ч) 353 191 85% MG5 Maximum Range 323 185 74% Nio ET7 (100 кВт∙ч) 580 337 72% Nissan Ariya (87 кВт∙ч) 507 313 62% Ora Funky Cat 380 260 46% Renault Kangoo E-Tech 251 125 101% Renault Megane E-Tech 403 226 78% Tesla Model 3 414 241 73% Tesla Model S 604 367 65% Volkswagen ID.5 524 252 107% XPeng G9 586 350 68%

Ранее Фокус рассказывал, что реальный запас хода электромобилей измеряли и в теплую погоду. У некоторых моделей он оказался выше паспортного.

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