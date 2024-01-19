Как меняется запас хода электромобилей зимой – исследование (фото)
Испытания показали, что в мороз электромобили потребляют на 38-107% больше электроэнергии. Лишь несколько моделей смогли преодолеть более 300 км в холодную погоду.
Не секрет, что запас хода электромобилей зимой существенно снижается. Это относится ко всем без исключения моделям, ведь в мороз и батарея разряжается быстрее, и на отопление тратится заряд. Немецкий автоклуб ADAC испытал современные электрокары в холодную погоду и опубликовал результаты на своем сайте.
Эксперты протестировали 15 электромобилей разных классов и ценовых категорий по циклу WLTP. Сначала их испытали осенью при оптимальной температуре воздуха в +23 градуса, а затем – зимой при -7 градусов. В последнем случае также требовалось прогреть салон авто минимум до 23 градусов.
Во всех электрокарах существенно выросло электропотребление. Лучший результат неожиданно продемонстрировали бюджетные электрокары BYD Atto 3 (+38%) и Dacia Spring (+39%), а худший – Volkswagen ID.5 (+107%) и Renault Kangoo E-Tech (+101%).
Наибольшее расстояние в мороз способны преодолеть Tesla Model S (367 км) и XPeng G9 (350 км). Кроме того, отмечается, что в BYD Atto 3 и Renault Kangoo E-Tech не удалось быстро прогреть салон.
|Модель
|Паспортный запас хода, км
|Реальный запас хода, км
|Рост энергопотребления
|Audi Q4 e-tron 50
|400
|272
|46%
|BYD Atto 3
|376
|273
|38%
|Cupra Born (58 кВт∙ч)
|336
|195
|72%
|Dacia Spring 45
|200
|144
|39%
|Hyundai Ioniq 5 (58 кВт∙ч)
|353
|191
|85%
|MG5 Maximum Range
|323
|185
|74%
|Nio ET7 (100 кВт∙ч)
|580
|337
|72%
|Nissan Ariya (87 кВт∙ч)
|507
|313
|62%
|Ora Funky Cat
|380
|260
|46%
|Renault Kangoo E-Tech
|251
|125
|101%
|Renault Megane E-Tech
|403
|226
|78%
|Tesla Model 3
|414
|241
|73%
|Tesla Model S
|604
|367
|65%
|Volkswagen ID.5
|524
|252
|107%
|XPeng G9
|586
|350
|68%
Ранее Фокус рассказывал, что реальный запас хода электромобилей измеряли и в теплую погоду. У некоторых моделей он оказался выше паспортного.
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