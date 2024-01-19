Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)
Випробування показали, що в мороз електромобілі споживають на 38-107% більше електроенергії. Лише кілька моделей змогли подолати понад 300 км у холодну погоду.
Не секрет, що запас ходу електромобілів взимку істотно знижується. Це стосується всіх без винятку моделей, адже в мороз і батарея розряджається швидше, і на опалення витрачається заряд. Німецький автоклуб ADAC випробував сучасні електрокари в холодну погоду і опублікував результати на своєму сайті.
Експерти протестували 15 електромобілів різних класів і цінових категорій за циклом WLTP. Спочатку їх випробували восени за оптимальної температури повітря в +23 градуси, а потім — взимку за -7 градусів. В останньому випадку також потрібно було прогріти салон авто щонайменше до 23 градусів.
У всіх електрокарах істотно зросло електроспоживання. Найкращий результат несподівано продемонстрували бюджетні електрокари BYD Atto 3 (+38%) і Dacia Spring (+39%), а найгірший — Volkswagen ID.5 (+107%) і Renault Kangoo E-Tech (+101%).
Найбільшу відстань у мороз здатні подолати Tesla Model S (367 км) і XPeng G9 (350 км). Крім того, зазначається, що в BYD Atto 3 і Renault Kangoo E-Tech не вдалося швидко прогріти салон.
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Реальний запас ходу, км
|Зростання енергоспоживання
|Audi Q4 e-tron 50
|400
|272
|46%
|BYD Atto 3
|376
|273
|38%
|Cupra Born (58 кВт∙год)
|336
|195
|72%
|Dacia Spring 45
|200
|144
|39%
|Hyundai Ioniq 5 (58 кВт∙год)
|353
|191
|85%
|MG5 Maximum Range
|323
|185
|74%
|Nio ET7 (100 кВт∙год)
|580
|337
|72%
|Nissan Ariya (87 кВт∙год)
|507
|313
|62%
|Ora Funky Cat
|380
|260
|46%
|Renault Kangoo E-Tech
|251
|125
|101%
|Renault Megane E-Tech
|403
|226
|78%
|Tesla Model 3
|414
|241
|73%
|Tesla Model S
|604
|367
|65%
|Volkswagen ID.5
|524
|252
|107%
|XPeng G9
|586
|350
|68%
Раніше Фокус розповідав, що реальний запас ходу електромобілів вимірювали і в теплу погоду. У деяких моделей він виявився вищим за паспортний.
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