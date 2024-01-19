Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)

Випробування показали, що в мороз електромобілі споживають на 38-107% більше електроенергії. Лише кілька моделей змогли подолати понад 300 км у холодну погоду.

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Не секрет, що запас ходу електромобілів взимку істотно знижується. Це стосується всіх без винятку моделей, адже в мороз і батарея розряджається швидше, і на опалення витрачається заряд. Німецький автоклуб ADAC випробував сучасні електрокари в холодну погоду і опублікував результати на своєму сайті.

Експерти протестували 15 електромобілів різних класів і цінових категорій за циклом WLTP. Спочатку їх випробували восени за оптимальної температури повітря в +23 градуси, а потім — взимку за -7 градусів. В останньому випадку також потрібно було прогріти салон авто щонайменше до 23 градусів.

У BYD Atto 3 найменше зростає енергоспоживання в мороз Фото: twitter.com/carwowuk

У всіх електрокарах істотно зросло електроспоживання. Найкращий результат несподівано продемонстрували бюджетні електрокари BYD Atto 3 (+38%) і Dacia Spring (+39%), а найгірший — Volkswagen ID.5 (+107%) і Renault Kangoo E-Tech (+101%).

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Найбільшу відстань у мороз здатні подолати Tesla Model S (367 км) і XPeng G9 (350 км). Крім того, зазначається, що в BYD Atto 3 і Renault Kangoo E-Tech не вдалося швидко прогріти салон.

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу, км Зростання енергоспоживання Audi Q4 e-tron 50 400 272 46% BYD Atto 3 376 273 38% Cupra Born (58 кВт∙год) 336 195 72% Dacia Spring 45 200 144 39% Hyundai Ioniq 5 (58 кВт∙год) 353 191 85% MG5 Maximum Range 323 185 74% Nio ET7 (100 кВт∙год) 580 337 72% Nissan Ariya (87 кВт∙год) 507 313 62% Ora Funky Cat 380 260 46% Renault Kangoo E-Tech 251 125 101% Renault Megane E-Tech 403 226 78% Tesla Model 3 414 241 73% Tesla Model S 604 367 65% Volkswagen ID.5 524 252 107% XPeng G9 586 350 68%

Раніше Фокус розповідав, що реальний запас ходу електромобілів вимірювали і в теплу погоду. У деяких моделей він виявився вищим за паспортний.

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