Результати здивували: запас ходу двох десятків електромобілів перевірили в реальних умовах
Сучасні електромобілі випробували на трасі на швидкості 110 км/год. У деяких авто реальний запас ходу виявився навіть більшим за паспортний.
Не секрет, що запас ходу електромобілів у реальних умовах нерідко відрізняється від паспортного, а під час їзди трасою на великій швидкості знижується дуже суттєво. Це вирішило перевірити американське видання Consumer Reports і випробувало сучасні електромобілі.
Тест на запас ходу в заміському циклі пройшли 22 електромобілі різних класів. Вони рухалися трасою на швидкості 110 км/год до повного розряду батареї.
З'ясувалося, що запас ходу Ford F-150 Lightning на трасі на 80 км (або 15%) менший за паспортний. У Lucid Air розбіжність становила 64 км (10%), а у Tesla Model S Long Range — 62 км (9,6%).
Водночас знайшлися автомобілі, які здивували і проїхали значно більше, ніж очікувалося. Так, у Mercedes EQE 350 реальний запас ходу виявився одразу на 116 км (27%) більшим за паспортний, у BMW i4 — на 75 км (17%), а у BMW iX — на 74 км (14%).
Найдалі змогли проїхати Mercedes-Benz EQS 580 (612 км) і BMW iX (596 км), а найменше — Lexus RZ (325 км) і Subaru Solterra (338 км).
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Реальний запас ходу, км
|Різниця
|Audi Q4 50 E-Tron
|388
|364
|-6,20%
|BMW i4 M50
|436
|512
|17%
|BMW iX xDrive50
|522
|596
|14%
|Ford F-150 Lightning ER
|515
|435
|-15%
|Ford Mustang Mach-E AWD ER
|435
|482
|10%
|Genesis Electrified GV70
|380
|354
|-6,70%
|Genesis GV60 Advanced
|400
|404
|1,20%
|Hyundai Ioniq 5 SEL AWD
|412
|430
|4,30%
|Hyundai Ioniq 6 SEL AWD
|441
|427
|-1,80%
|Kia EV6 Wind AWD
|441
|446
|1,10%
|Kia Niro EV Wind
|407
|385
|-5,50%
|Lexus RZ 450e
|354
|325
|-8%
|Lucid Air Touring
|618
|554
|-10%
|Mercedes EQE 350 4Matic
|419
|535
|27%
|Mercedes EQE SUV 350 4Matic
|407
|457
|12%
|Mercedes EQS 580 4Matic
|547
|612
|11%
|Mercedes EQS SUV 450 4Matic
|459
|505
|10%
|Nissan Ariya Platinum+ AWD
|413
|407
|-1,50%
|Rivian R1T
|506
|554
|6,30%
|Subaru Solterra Limited
|357
|338
|-5,40%
Раніше Фокус розповідав, що в реальних умовах перевірили витрату палива популярних кросоверів.
Також ми писали, що Renault і Volkswagen випустять електромобіль за 20 000 євро.