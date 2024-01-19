Новый Volkswagen Golf 2024 полностью рассекречен до премьеры (фото)
Новый Volkswagen Golf изменится внешне и внутри, а его мультимедийную систему пополнит ChatGPT. Гибридная версия хэтчбека станет мощнее.
Опубликованы фото нового Volkswagen Golf. Обновленную модель С-класса презентуют 24 января, но ее дизайн уже перестал быть секретом. Об этом сообщает сайт Car Expert.
На фото попала практически вся линейка Volkswagen Golf 2024, включающая хэтчбек и универсал, а также заряженные версии GTI и GTE. Дизайн не слишком изменился – заменены решетка радиатора, бамперы, фары и фонари.
Салон Volkswagen Golf 2024 ранее уже показали на официальных фото. Автомобиль получил новую мультимедийную систему с 12,9-дюймовым тачскрином и встроенным "помощником" ChatGPT. Также заменены переключатели климат-контроля.
Также стало известно, что подзаряжаемый гибрид Volkswagen Golf GTE получил новую 272-сильную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и запасом хода 80 км на электротяге.
В линейке останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,0, 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровые турбодизели. Некоторые двигатели станут мощнее. Это будет последний VW Golf с двигателчми внутреннего сгорания, ведь в 2027 или 2028 году хэтчбек станет электрокаром.
К слову, недавно рассекретили и седан Volkswagen Passat нового поколения.
Также Фокус рассказывал про новый семиместный Volkswagen Tiguan.