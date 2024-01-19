Новый Volkswagen Golf 2024 полностью рассекречен до премьеры (фото)

Новый Volkswagen Golf изменится внешне и внутри, а его мультимедийную систему пополнит ChatGPT. Гибридная версия хэтчбека станет мощнее.

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Опубликованы фото нового Volkswagen Golf. Обновленную модель С-класса презентуют 24 января, но ее дизайн уже перестал быть секретом. Об этом сообщает сайт Car Expert.

На фото попала почти вся линейка Volkswagen Golf 2024

На фото попала практически вся линейка Volkswagen Golf 2024, включающая хэтчбек и универсал, а также заряженные версии GTI и GTE. Дизайн не слишком изменился – заменены решетка радиатора, бамперы, фары и фонари.

У Volkswagen Golf изменены фары, бампер и решетка радиатора Сзади освежены фонари

Салон Volkswagen Golf 2024 ранее уже показали на официальных фото. Автомобиль получил новую мультимедийную систему с 12,9-дюймовым тачскрином и встроенным "помощником" ChatGPT. Также заменены переключатели климат-контроля.

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Также стало известно, что подзаряжаемый гибрид Volkswagen Golf GTE получил новую 272-сильную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и запасом хода 80 км на электротяге.

Салон Volkswagen Golf ранее уже показали Фото: Volkswagen

В линейке останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,0, 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровые турбодизели. Некоторые двигатели станут мощнее. Это будет последний VW Golf с двигателчми внутреннего сгорания, ведь в 2027 или 2028 году хэтчбек станет электрокаром.

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