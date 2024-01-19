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Новий Volkswagen Golf 2024 повністю розсекречений до прем'єри (фото)

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Оновлений Volkswagen Golf GTI

Новий Volkswagen Golf зміниться зовні та всередині, а його мультимедійну систему поповнить ChatGPT. Гібридна версія хетчбека стане потужнішою.

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Опубліковано фото нового Volkswagen Golf. Оновлену модель С-класу презентують 24 січня, але її дизайн уже перестав бути секретом. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Volkswagen Golf 2024, новий Volkswagen Golf, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Fullscreen
На фото потрапила майже вся лінійка Volkswagen Golf 2024

На фото потрапила практично вся лінійка Volkswagen Golf 2024, що охоплює хетчбек і універсал, а також заряджені версії GTI і GTE. Дизайн не надто змінився — замінено решітку радіатора, бампери, фари і ліхтарі.

Volkswagen Golf 2024, новий Volkswagen Golf, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Fullscreen
У Volkswagen Golf змінені фари, бампер і решітка радіатора
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Ззаду освіжені ліхтарі

Салон Volkswagen Golf 2024 раніше вже показали на офіційних фото. Автомобіль отримав нову мультимедійну систему з 12,9-дюймовим тачскріном і вбудованим "помічником" ChatGPT. Також замінено перемикачі клімат-контролю.

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Також стало відомо, що гібрид Volkswagen Golf GTE, який підзаряджається, отримав нову 272-сильну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою і запасом ходу 80 км на електротязі.

Volkswagen Golf 2024, новий Volkswagen Golf, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Fullscreen
Салон Volkswagen Golf раніше вже показали
Фото: Volkswagen

У лінійці залишаться бензинові турбомотори об'ємом 1,0, 1,5 і 2,0 л, а також дволітрові турбодизелі. Деякі двигуни стануть потужнішими. Це буде останній VW Golf із двигунами внутрішнього згоряння, адже у 2027 або 2028 році хетчбек стане електрокаром.

До слова, нещодавно розсекретили і седан Volkswagen Passat нового покоління.

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