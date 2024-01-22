Море карбона и 720 сил: представлен экстремальный итальянский суперкар (фото)

Maserati MC20 от Mansory получил карбоновый обвес, огромное антикрыло и роскошный салон. Мощность двигателя увеличили до 720 сил.

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Суперкар Maserati MC20 получил новую яркую версию. Ее создали в тюнинг-ателье Mansory и выпустят лимитированной серией. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Суперкар получил карбоновый обвес Фото: Mansory

Тюнинг Maserati MC20 от Mansory увеличил мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо с 630 до 720 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 730 до 850 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч. Средний расход топлива – 12,1 л на 100 км.

Сзади появилось огромное антикрыло Фото: Mansory

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Тюнинг-пакет доступен как для купе Maserati MC20, так и для кабриолета Cielo. Дизайн суперкара стал агрессивнее благодаря карбоновому обвесу и огромному антикрылу. Также появились кованные диски FV.5 (диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади), а за доплату из карбона изготовят и крышку переднего багажника.

Салон отделан кожей, карбоном и алькантарой Фото: Mansory

Салон Maserati MC20 стал роскошнее. Он отделан кожей, алькантарой и карбоном, причем доступны самые яркие цвета – в Mansory готовы выполнить любое пожелание клиента.

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