Море карбону і 720 сил: представлено екстремальний італійський суперкар (фото)

Maserati MC20 від Mansory отримав карбоновий обвіс, величезне антикрило і розкішний салон. Потужність двигуна збільшили до 720 сил.

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Суперкар Maserati MC20 отримав нову яскраву версію. Її створили в тюнінг-ательє Mansory і випустять лімітованою серією. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Суперкар отримав карбоновий обвіс Фото: Mansory

Тюнінг Maserati MC20 від Mansory збільшив потужність 3,0-літрового V6 твін-турбо з 630 до 720 к. с., а піковий крутильний момент зріс з 730 до 850 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 2,7 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год. Середня витрата палива — 12,1 л на 100 км.

Ззаду з'явилося величезне антикрило Фото: Mansory

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Тюнінг-пакет доступний як для купе Maserati MC20, так і для кабріолета Cielo. Дизайн суперкара став агресивнішим завдяки карбоновому обвісу і величезному антикрилу. Також з'явилися ковані диски FV.5 (діаметром 21 дюйм спереду і 22 дюйми ззаду), а за доплату з карбону виготовлять і кришку переднього багажника.

Салон оздоблений шкірою, карбоном і алькантарою Фото: Mansory

Салон Maserati MC20 став розкішнішим. Він оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном, причому доступні найяскравіші кольори — в Mansory готові виконати будь-яке побажання клієнта.

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