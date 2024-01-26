Maserati наводнит рынок скоростными электромобилями премиум-класса (фото)

В Maserati анонсировали новые скоростные электромобили. Итальянский бренд представит электрические кабриолет, суперкар, кроссовер и большой седан.

Related video

Концерн Stellantis активизирует электрификацию бренда Maserati. В ближайшие годы появятся четыре новых электрических модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

До 2028 года все Maserati либо станут электромобилями, либо же получат электрические модификации. На данный момент такие версии (они называются Folgore – "молния") уже появились у двух моделей марки.

Maserati Gran Turismo Folgore Фото: Stellantis

В частности, компактный кроссовер Maserati Grecale обзавелся 557-сильным электрическим вариантом Folgore, а купе Gran Turismo – 750-сильным. В 2024 году появится еще и кабриолет Maserati Gran Turismo Folgore.

Важно

Opel возродит знаменитый внедорожник 90-х в новом формате (фото)

В 2025 году начнут электрическую версию получит суперкар Maserati MC20 — ее также назовут Folgore. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с и развивать скорость свыше 300 км/ч.

Maserati Grecale Folgore

На 2027 год запланирована презентация преемника Maserati Levante, а год спустя появится новый Maserati Quattroporte. Эти две модели будут доступны исключительно в электрическом исполнении. Кроме того, сообщается, что покупателям будут предоставлены широкие возможности персонализации своих авто.

Ранее Фокус рассказывал про экстремальный 720-сильный суперкар Maserati.

Также мы писали про новый электрический Porsche Macan.