В Украине появится новейший электрокроссовер Porsche: подробности и цены (фото)

Электромобиль Porsche Macan предложат в версиях мощностью 408 и 639 сил. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 с.

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Новый Porsche Macan второго поколения появится в Украине в нынешнем году. Электрокроссовер должен приехать в нашу страну в октябре, но на него уже начали принимать заказы. Об этом сообщает представительство Porsche в Украине.

Стала известна и предварительная цена Porsche Macan в Украине. Базовый Macan 4 будет стоить от 3 225 530 гривен, а топовый Turbo – от 4 414 970 гривен.

Кроссовер предложат в версиях на 408 и 639 сил Фото: Porsche

Как известно, новый Porsche Macan 2024 будет доступен исключительно в электрическом исполнении. Нынешнее поколение модели будет некоторое выпускаться параллельно с преемником.

Электромобиль Porsche Macan стал более обтекаемым, а дизайн его передней части выдержан в духе электрокара Taycan. В салоне на передней панели установили три дисплея. Объем багажника вырос до 540-1348 л, также появился небольшой 84-литровый отсек спереди.

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Обе версии модели являются полноприводными и двухмоторными. Новый Porsche Macan 4 мощностью 408 л. с. способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 220 км/ч. Вариант Turbo на 639 л. с. стартует до сотни за 3,3 с и достигает 260 км/ч.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Porsche

Обе модификации получили батарею на 100 кВт∙ч. Запас хода составляет 613 км в Macan 4 и 591 км – в Turbo. Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 270 кВт. Оснащение включает пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы, а за доплату доступны управляемые задние колеса.

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