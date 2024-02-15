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Авто

Недорогой американский электровнедорожник показали до премьеры (видео)

Rivian R2S, новый Rivian R2S, электромобиль Rivian, электромобиль Rivian
Фото: скриншот / YouTube | На тизере показали переднюю часть Rivian R2S переднюю часть Rivian R2S

Rivian R2S — компактный электрический внедорожник с оригинальным дизайном. Стартовая стоимость автомобиля составит 40-45 тысяч долларов.

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Электровнедорожник Rivian R1S получит младшего брата. Электрический внедорожник Модель R2S презентуют 7 марта в Калифорнии, а ее производство начнется в 2026 году. Видео с электрокаром опубликовали на официальном Youtube-канале американского автопроизводителя.

новый Rivian R2S, Rivian R2S, электромобиль Rivian, электромобиль Rivian Fullscreen
Электрокар презентуют 7 марта
Фото: скриншот / YouTube

В ролике можно разглядеть переднюю часть Rivian R2S. Она выполнена в стилистике старших Rivian R1S и R1T — со светодиодной полосой во всю ширину кузова.

К тому же, недавно в интернет попало патентное изображение Rivian R2S. Электрокар будет похож на старшего брата.

2026 Rivian R2S, новый Rivian R2S, электромобиль Rivian, электромобиль Rivian Fullscreen
Внедорожник рассекретили на патентных изображениях

Характеристики Rivian R2S пока не раскрывают. Известно, что внедорожник будет компактнее Rivian R1S и менее мощным, но в то же время и дешевле. Стартовая цена Rivian R2S составит около 40-45 тысяч долларов. Полноприводный электрокар будет демонстрировать отличную проходимость.

Для производства внедорожника строят новую фабрику в американском штате Джорджия. Конкурентами модели станут Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5.

Ранее Фокус рассказывал о новом гигантском электровнедорожнике Cadillac Escalade.

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