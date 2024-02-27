Новый Duster 2024 впервые показали на публике (видео)

Новый Duster кардинально изменился внешне и стал более современным внутри. Кроссовер предлагают в бензиновых и гибридных модификациях.

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На автошоу в Женеве продемонстрировали кроссовер Dacia Duster третьего поколения. Модель уже вышла на рынок, а теперь ее впервые показали на публике. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Duster 2024 стал более выразительным на вид. У него рубленый дизайн, высокий капот и расширенные крылья. Кроссовер не крупнее соперника, но построен на современной платформе CMF-B.

Кроссовер выпускают в бензиновых и гибридных версиях, а также с заводским ГБО Фото: скриншот / YouTube

В салоне улучшили материалы отделки. Duster 2024 впервые получил виртуальную панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника вырос до 472 л.

Во всех Dacia Duster 2024 есть кондиционер, круиз-контроль и парктроник, а топовая версия получила климат-контроль, камеру и навигацию. Цена модели стартует с 19 290 евро.

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На выбор предлагают 1,0-литровый бензиновый турбомотор на 100 л.с. (он может быть дополнен ГБО), а также две гибридные установки — 1,2-литровую 130-сильную и 1,6-литровую 140-сильную.

130-сильный вариант можно заказать с полным приводом. Кроссовер сохраняет высокий (217 мм) клиренс.

Кстати, на Женевском автошоу показали и недорогой электромобиль Renault за 25 000 евро.

Также Фокус рассказывал о доступном электрокроссовере Dacia.