Разрабатывали 10 лет: Apple прекратила создание собственного автомобиля

Электромобиль Apple не будет выпущен. Корпорация решила вместо этого сконцентрировать усилия на разработке искусственного интеллекта.

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Автомобиль Apple не выйдет в свет. Руководство корпорации решило закрыть проект, над которым работали около 10 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно, СЕО Apple Джефф Уильямс сообщил об отказе от создания автомобиля команде его разработчиков на коротком собрании. Часть специалистов перенаправят на более перспективные проекты по созданию искусственного интеллекта, а других — могут уволить.

Инвесторы Apple приветствовали такой шаг, ведь создание электромобиля не принесло бы корпорации больших прибылей. Темпы роста в сегменте электрокаров в последнее время замедлились, да и маржа на их продаже уменьшается.

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Напомним, что автомобиль Apple с рабочим названием Project Titan начали разрабатывать в 2014 году, а зеленый свет ему дал еще тогдашний СЕО Тим Кук. Планировалось создать электрокар стоимостью около 100 000 долларов и оборудовать его автопилотом. Основным конкурентом разработчики видели Tesla Model S.

Известно, что в Apple искали партнеров среди автогигантов — рассматривалась возможность сотрудничества с BMW, BYD, Hyundai, Mercedes-Benz и Volkswagen. Разработка Apple Project Titan затягивалась и дату его презентации неоднократно переносили.

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