Гость из 80-х: обнаружен 35-летний Chevrolet Camaro с пробегом всего 700 км (фото)

Спорткар Chevrolet Camaro IROC-Z не эксплуатировался, а потому идеально сохранился. Автомобиль оборудован 5,7-литровым 230-сильным V8 и укомплектован кондиционером и съемной крышей.

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В США обнаружили Chevrolet Camaro 1989 года в состоянии нового авто. За 35 лет этот спорткар проехал всего 700 км. О капсуле времени рассказали на сайте Bring a Trailer.

Версия IROC-Z получила обвес и задний спойлер Фото: Bring a Trailer

Этот Chevrolet Camaro третьего поколения почти все время стоял в гараже. Он впервые был поставлен на учет в феврале 1990 года. Автомобиль несколько раз менял владельцев и был зарегистрирован в штатах Иллинойс и Нью-Джерси.

Состояние Chevrolet Camaro 1989 года близок к идеальному. Кузов, салон и двигатель автомобиля выглядят как новые.

Салон Chevrolet Camaro идеально сохранился Фото: Bring a Trailer

Спорткар относится к заряженной версии Chevrolet Camaro IROC-Z. Он оборудован 5,7-литровым 230-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с.

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К тому же, установлены спортивная подвеска с амортизаторами Bilstein, самоблокирующийся дифференциал, обвес, задний спойлер и 16-дюймовые диски. Chevrolet Camaro IROC-Z оборудован кондиционером, круиз-контролем и магнитолой. Крыша автомобиля снимается.

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 Фото: Bring a Trailer

Теперь эта капсула времени выставлена на аукцион. Chevrolet Camaro IROC-Z планируют продать по цене более 50 000 долларов.

Кстати, недавно в США обнаружили и Ford Mustang 1993 года без пробега. В его салоне сохранились целлофановые чехлы на креслах.

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