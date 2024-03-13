Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Легенда за $50 миллионов: на продажу выставили самый дорогой Ferrari (фото)

Ferrari 250 GTO, Ferrari 250, спорткар Ferrari, самый дорогой Ferrari
Ferrari 250 GTO — одно из самых дорогих авто в истории

Ferrari 250 GTO — прославленная гоночная модель 60-х годов, которая трижды выигрывала чемпионат мира. Всего выпустили всего 36 обтекаемых купе с 300-сильным V12.

Related video

В Великобритании на продажу выставили Ferrari 250 GTO 1962 года. Это один из самых дорогих автомобилей всех времен и народов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Ferrari 250 GTO, Ferrari 250, спорткар Ferrari, самый дорогой Ferrari Fullscreen
Изготовлено всего 36 Ferrari 250 GTO

Цена Ferrari 250 GTO на аукционах сейчас уже превышает 50 миллионов долларов, а самый дорогой спорткар продали за $70 миллионов. Столь высокая стоимость обусловлена двумя факторами.

Важно
Поддельный Bugatti выставлен на аукцион по цене настоящего суперкара (фото)
Поддельный Bugatti выставлен на аукцион по цене настоящего суперкара (фото)

Во-первых, было изготовлено всего 36 купе Ferrari 250 GTO. Во-вторых, эта модель доминировала на гоночных трассах и три года подряд (1962-1964 гг.) выигрывала чемпионат мира в классе GT.

Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 250, спорткар Ferrari, самый дорогой Ferrari, самый дорогой Ferrari Fullscreen
Спорткар выиграл семь гонок

Конкретно этот автомобиль победил в семи гонках в Европе и Африке. В 1965 году Ferrari 250 GTO переделали для дорог общего пользования — добавили указатели поворотов, а салон обшили дорогой кожей.

салон Ferrari 250 GTO, Ferrari 250, спорткар Ferrari, самый дорогой Ferrari, Ferrari 250 GTO 1962 Fullscreen
Салон обшили дорогой кожей

Ferrari 250 GTO оборудован высокооборотным 3,0-литровым V12 мощностью 300 л. с. при 7500 об/мин. Обтекаемый спорткар весом чуть больше тонны способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 280 км/ч.

Кстати, недавно на аукционе продали самый редкий "Гелендваген" — изготовили всего 13 таких авто.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили уникальный универсал Rolls-Royce.