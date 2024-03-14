6 дверей и 9 мест: с молотка уйдет уникальный пикап-лимузин от General Motors (фото)
Пикап GMC Sierra 3500 удлинили и добавили ему еще одну пару дверей. В салоне автомобиля установлены три трехместных дивана.
В США на аукционе Barrett-Jackson будут продавать необычный GMC Sierra 2008 года. Рамный пикап превратили в самый настоящий лимузин. О нем рассказали на сайте аукционного дома.
Тюнинг GMC Sierra 3500 выполнило американское ателье Pacific Performance Engineering. Немаленький автомобиль удлинили и добавили ему еще одну пару дверей.
К тому же, пикап GMC Sierra 3500 получил новые фары и решетку радиатора, усиленные бамперы, подножки и дуги. Обращают на себя внимание и 37-дюймовые внедорожные шины.Важно
В салоне установили три трехместных дивана, обшитых кожей. GMC Sierra 3500 также оборудован круиз-контролем, акустикой Alpine и навигацией. На водительском месте установили дополнительные приборы.
Под капотом установлен 6,6-литровый турбодизель V8 Duramax на 370 л.с. и 894 Нм, который дополнили вертикальным выхлопом и сразу двумя топливными баками.
Пикап оснащен автоматической КПП и полным приводом. Его подвеску дополнили усиленными амортизаторами, а клиренс увеличили.
Кстати, недавно с молотка ушел самый редкий "Гелендваген", выпущенный тиражом в 13 авто.
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