6 дверей та 9 місць: з молотка піде унікальний пікап-лімузин від General Motors (фото)

Пікап GMC Sierra 3500 подовжили та додали йому ще одну пару дверей. У салоні автомобіля встановлені три тримісні дивани.

Related video

У США на аукціоні Barrett-Jackson продаватимуть незвичний GMC Sierra 2008 року. Рамний пікап перетворили на справжнісінький лімузин. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Тюнінг GMC Sierra 3500 виконало американське ательє Pacific Performance Engineering. Немаленький автомобіль подовжили та додали йому ще одну пару дверей.

В кузов виведений вертикальний вихлоп Фото: Barrett-Jackson

До того ж, пікап GMC Sierra 3500 отримав нові фари та решітку радіатора, посилені бампери, підніжки та дуги. Звертають на себе увагу й 37-дюймові позашляхові шини.

Важливо

Підроблений Bugatti виставлений на аукціон за ціною справжнього суперкара (фото)

У салоні встановили три тримісних дивани, обшитих шкірою. GMC Sierra 3500 також обладнаний круїз-контролем, акустикою Alpine та навігацією. На водійському місці встановили додаткові прилади.

Пікапу змінили передню частину Автомобіль став шестидверним Оснащення включає навігацію і потужну акустику У салоні встановили три тримісні дивани

Під капотом установлено 6,6-літровий турбодизель V8 Duramax на 370 к. с. та 894 Нм, який доповнили вертикальним вихлопом та одразу двома паливними баками.

Пікап оснащений автоматичною КПП та повним приводом. Його підвіску доповнили посиленими амортизаторами, а кліренс збільшили.

До речі, недавно з молотка пішов найрідкісніший "Гелендваген", випущений накладом у 13 авто.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили унікальний універсал Rolls-Royce.