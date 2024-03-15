360 сил и расход 5,2 л на 100 км: Chery выпустит недорогой семейный кроссовер (фото)

Кроссовер Chery Fullwin T10 предложат в версиях на 5 и 6 мест. Его оснастят мощной гибридной установкой на 360 сил и до 100 км авто сможет проехать на электотяге.

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Семейный кроссовер Chery Tiggo 9 получит новую гибридную версию Fullwin T10. Ее презентуют в апреле на автошоу в Пекине, а с мая она поступит в продажу по цене от 180 000 до 250 000 юаней ($25 000 — 34 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Chery Fullwin T10 отличается от бензинового Tiggo 9 пластиковой заглушкой на месте решетки радиатора и 20-дюймовыми дисками с оптимизированной аэродинамикой. У авто высокая оконная линия и рельефные боковины. Это самый большой кроссовер Chery на данный момент.

Авто оборудуют 360-сильной гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Размеры Chery Fullwin T10:

длина — 4850 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1712 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1935 кг.

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Салон Chery Fullwin T10 не показали, однако известно, что китайский кроссовер получит два дисплея на передней панели. Предложат версии на 5 или 6 мест.

Автомобиль получит 360-сильную плагин-гибридную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором. Он способен проехать около 100 км на электротяге, а средний расход топлива составляет 5,2 л/100 км.

Кстати, недавно Chery презентовали премиальный гибридный кроссовер мощностью 540 сил.

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