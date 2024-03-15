360 сил і витрата 5,2 л на 100 км: Chery випустить недорогий сімейний кросовер (фото)

Кросовер Chery Fullwin T10 запропонують у версіях на 5 і 6 місць. Його обладнають потужною гібридною установкою на 360 сил і до 100 км авто зможе проїхати на електотязі.

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Сімейний кросовер Chery Tiggo 9 отримає нову гібридну версію Fullwin T10. Її презентують у квітні на автошоу в Пекіні, а з травня вона надійде в продаж за ціною від 180 000 до 250 000 юанів ($25 000 – 34 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Chery Fullwin T10 відрізняється від бензинового Tiggo 9 пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора та 20-дюймовими дисками з оптимізованою аеродинамікою. У авто висока віконна лінія та рельєфні боковини. Це найбільший кросовер Chery на даний момент.

Авто обладнають 360-сильною гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Розміри Chery Fullwin T10:

довжина – 4850 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1712 мм;

колісна база – 2820 мм;

маса – 1935 кг.

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Салон Chery Fullwin T10 не показали, проте відомо, що китайський кросовер отримає два дисплеї на передній панелі. Запропонують версії на 5 або 6 місць.

Автомобіль отримає 360-сильну плагін-гібридну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором. Він здатен проїхати близько 100 км на електротязі, а середня витрата пального складає 5,2 л/100 км.

До речі, недавно Chery презентували преміальний гібридний кросовер потужністю 540 сил.

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