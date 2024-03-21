На смену Cerato: новый доступный седан Kia показали до презентации (фото)

Седан Kia K4 выглядит выразительнее, чем предшественник Cerato. В салоне автомобиля установили современные дисплеи и проекцию на лобовое стекло.

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Новый Kia K4 показали на официальных фото. Преемника Kia Cerato/Forte покажут публике через неделю на автошоу в Нью-Йорке, а его продажи стартуют летом. Первые подробности седана раскрыли на сайте южнокорейского производителя.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках Фото: Kia

Седан Kia недаром переименовали, ведь он не имеет ничего общего с предшественником. Его внешность выдержана в новом фирменном стиле Opposites United ("объединенные противоположности").

Действительно, в дизайне сочетаются агрессивные рубленые линии и элегантный изгиб крыши. Тоненькие светодиодные фары и фонари напоминают оптику электрокара Kia EV9. Кроме того, обращают на себя внимание расширенные крылья и скрытые ручки задних дверей.

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В салоне Kia K4 также чувствуется влияние электромобилей марки. Установлены двухспицевый руль и два изогнутых дисплея. Появилась и проекция на лобовое стекло, а вот количество кнопок уменьшили.

В салоне установили два дисплея Фото: Kia

Характеристики Kia K4 пока держатся в секрете. Ожидается, что седан предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (123 и 204 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.). Можно будет выбрать 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появится новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км.

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