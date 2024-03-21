На зміну Cerato: новий доступний седан Kia показали до презентації (фото)

Седан Kia K4 має виразніший вигляд, аніж попередник Cerato. У салоні автомобіля встановили сучасні дисплеї та проєкцію на лобове скло.

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Новий Kia K4 показали на офіційних фото. Наступника Kia Cerato/Forte покажуть публіці за тиждень на автошоу в Нью-Йорку, а його продажі стартують влітку. Перші подробиці седана розкрили на сайті південнокорейського виробника.

Ручки задніх дверей сховані в стійках Фото: Kia

Седан Kia недарма перейменували, адже він не має нічого спільного з попередником. Його зовнішність витримана в новому фірмовому стилі Opposites United ("об’єднані протилежності").

Дійсно, у дизайні поєднані агресивні рубані лінії та елегантний вигин даху. Тоненькі світлодіодні фари й ліхтарі нагадують оптику електрокара Kia EV9. Крім того, звертають на себе увагу розширені крила та сховані ручки задніх дверей.

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У салоні Kia K4 також відчувається вплив електромобілів марки. Встановлені двоспицеве кермо та два вигнутих дисплеї. З'явилася і проєкція на лобове скло, а от кількість кнопок зменшили.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Kia

Характеристики Kia K4 поки тримають у секреті. Очікується, що седан запропонують із бензиновими двигунами об’ємом 1,6 л (123 і 204 к. с.) та 2,0 л (150 к. с.). Можна буде обрати 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП.

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