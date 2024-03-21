От создателя Aston Martin: в Британии выпустили электрокар для лиц с инвалидностью (видео)

Электрокар Callum eVita оборудован пандусом, а в его салоне есть место для инвалидной коляски. Запас хода минивэна составляет 320 км.

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В Великобритании презентовали новый Callum eVita. Электромобиль создали специально для людей с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте производителя.

Сзади раскладывается пандус

Callum eVita — творение известного британского дизайнера Аяна Каллума. Он больше всего известен работой на Jaguar и Aston Martin. Его перу принадлежат Jaguar XK, XF и XJ, а также Aston Martin DB7 и DB9.

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Электромобиль Callum eVita построен на платформе ЕМР2 и использует агрегаты Citroen Berlingo и Peugeot Rifter. Это обтекаемый минивэн с коротким высоким капотом и сдвижными задними дверями.

На втором ряду установлено только одно кресло

Размеры Каллума eVita:

длина — 4520 мм;

ширина — 1908 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 2980 мм.

В задней части авто предусмотрено место для инвалидной коляски

В салоне на первом ряду установили два сиденья, а на втором — только одно. Сзади предусмотрено место для инвалидной коляски с выдвижным пандусом. Также установлены беспроводные зарядки для смартфонов, USB-порты, подстаканники, а также разнообразные полки для багажа и отсеки для мелких вещей.

Электромобиль Callum eVita оборудовали 136-сильным мотором и батареей емкостью 50 кВт∙ч. Запас хода составляет 320 км. Подвеска электрокара настроена на мягкую езду.

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