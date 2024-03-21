ДТП на $500 000: редкий коллекционный Ferrari разбили на ровном месте (фото)

До нашего времени сохранилось около 500 Ferrari 250 GTE. Туристическое купе оборудовано 240-сильным V12 и способно развить 240 км/ч.

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В Мексике попал в аварию винтажный Ferrari 250 GTE 2+2 1962 года. Редкий суперкар нуждается в ремонте. Фото и видео с места ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Старинный суперкар врезался в дерево

ДТП произошло в Мехико фактически на ровном месте — на тихой узкой улице, где трудно разогнаться до большой скорости. Судя по всему водитель потерял контроль над Ferrari 250 GTE и суперкар врезался в дерево.

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У Ferrari 250 GTE пострадали переднее левое крыло и двери, а также выбита фара и погнут бампер. Заднее колесо авто сорвали. Восстановить винтажный суперкар несложно, но владельцу придется выложить за ремонт ретроавто немалые деньги.

Суперкар Ferrari 250 GTE 2+2 сейчас стоит около 500 000 долларов. Всего выпустили 957 таких купе, из которых до нашего времени дошло около 500 авто.

Ferrari 250 GTE 2+2 — одна из первых четырехместных моделей итальянской марки. Элегантное туристическое купе оснащено 3,0-литровым 240-сильным V12 и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Кстати, недавно в Германии разбили в ДТП редкий суперкар за Ferrari за $4 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что похищенный 24 года назад Ferrari вернули владельцу.