ДТП на $500 000: рідкісний колекційний Ferrari розбили на рівному місці (фото)

До нашого часу збереглося близько 500 Ferrari 250 GTE. Туристичне купе обладнане 240-сильним V12 і здатне розвинути 240 км/год.

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У Мексиці попав у аварію вінтажний Ferrari 250 GTE 2+2 1962 року. Рідкісний суперкар потребує ремонту. Фото і відео з місця ДТП опублікували на сторінці supercar.fails у Instagram.

Старовинний суперкар врізався в дерево

ДТП сталася в Мехіко фактично на рівному місці – на тихій вузькій вулиці, де важко розігнатися до великої швидкості. Судячи з усього водій втратив контроль над Ferrari 250 GTE і суперкар врізався в дерево.

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У Ferrari 250 GTE постраждали переднє ліве крило та двері, а також вибита фара та погнутий бампер. Заднє колесо авто зірвали. Відновити вінтажний суперкар нескладно, але власнику доведеться викласти за ремонт ретроавто чималі гроші.

Суперкар Ferrari 250 GTE 2+2 зараз коштує близько 500 000 доларів. Усього випустили 957 таких купе, з яких до нашого часу дійшло близько 500 авто.

Ferrari 250 GTE 2+2 – одна із перших чотиримісних моделей італійської марки. Елегантне туристичне купе оснащене 3,0-літровим 240-сильним V12 та 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 8 с, а максимальна швидкість складає 240 км/год.

До речі, недавно в Німеччині розбили в ДТП рідкісний суперкар за Ferrari за $4 мільйони.

Також Фокус розповідав, що викрадений 24 роки тому Ferrari повернули власнику.