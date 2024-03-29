В Африке создали необычный трехколесный электрокар с солнечными батареями за $3800 (видео)

Bako S1 — легкий электрический фургон с большим грузовым отсеком объемом 2433 л. Запас хода трехколесного авто достигает 150 км.

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Стартап из Туниса Bako Motors запускает в производство свою новую модель S1. Оригинальный грузовой электромобиль вскоре поступит в продажу по цене от 3800 долларов. Его подробности раскрыли на сайте африканского автопроизводителя.

Запас хода электрокара достигает 150 км

Новый Bako S1 — легкий трехколесный грузовик для города. Его планируют поставлять в страны Европы, ведь инвесторами его создания стали компании из стран ЕС.

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Коммерческий электромобиль Bako S1 отличается очень простым дизайном и выглядит как коробка на колесах. Он достигает 3460 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1850 мм в высоту.

Водительское место достаточно простое

В 1,6-метровом грузовом отсеке объемом 2433 л можно перевозить багаж весом до 300 кг. Водительское место в Bako S1 очень простое — руль, небольшой цифровой щиток приборов и кнопка запуска.

Объем багажного отсека составляет 2433 л

Электромотор на 4 л. с. (3 кВт) и 95 Нм позволяет разгоняться до 45 км/ч. Существуют версии с запасом хода 100 и 150 км. Зарядка аккумуляторной батареи занимает 3 часа, а еще ее подпитывают солнечные панели на крыше.

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