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Авто

В Африке создали необычный трехколесный электрокар с солнечными батареями за $3800 (видео)

Bako S1, коммерческий электромобиль, грузовой электромобиль, грузовой электромобиль, электрический грузовик
Bako S1 — легкий электрический грузовик — Bako S1 — легкий электрический грузовик

Bako S1 — легкий электрический фургон с большим грузовым отсеком объемом 2433 л. Запас хода трехколесного авто достигает 150 км.

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Стартап из Туниса Bako Motors запускает в производство свою новую модель S1. Оригинальный грузовой электромобиль вскоре поступит в продажу по цене от 3800 долларов. Его подробности раскрыли на сайте африканского автопроизводителя.

Bako S1, коммерческий электромобиль, грузовой электромобиль, грузовой электромобиль, электрический грузовик Fullscreen
Запас хода электрокара достигает 150 км

Новый Bako S1 — легкий трехколесный грузовик для города. Его планируют поставлять в страны Европы, ведь инвесторами его создания стали компании из стран ЕС.

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Коммерческий электромобиль Bako S1 отличается очень простым дизайном и выглядит как коробка на колесах. Он достигает 3460 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1850 мм в высоту.

салон Bako S1, коммерческий электромобиль, грузовой электромобиль, грузовой электромобиль, электрический грузовик Fullscreen
Водительское место достаточно простое

В 1,6-метровом грузовом отсеке объемом 2433 л можно перевозить багаж весом до 300 кг. Водительское место в Bako S1 очень простое — руль, небольшой цифровой щиток приборов и кнопка запуска.

Bako S1, коммерческий электромобиль, грузовой электромобиль, грузовой электромобиль, электрический грузовик Fullscreen
Объем багажного отсека составляет 2433 л

Электромотор на 4 л. с. (3 кВт) и 95 Нм позволяет разгоняться до 45 км/ч. Существуют версии с запасом хода 100 и 150 км. Зарядка аккумуляторной батареи занимает 3 часа, а еще ее подпитывают солнечные панели на крыше.

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