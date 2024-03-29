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У Африці створили незвичний триколісний електрокар з сонячними батареями за $3800 (відео)

Bako S1, комерційний електромобіль, вантажний електромобіль, електрична вантажівка
Bako S1 — легка електрична вантажівка

Bako S1 — легкий електричний фургон із великим вантажним відсіком об'ємом 2433 л. Запас ходу триколісного авто сягає 150 км.

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Стартап із Тунісу Bako Motors запускає у виробництво свою нову модель S1. Оригінальний вантажний електромобіль невдовзі надійде у продаж за ціною від 3800 доларів. Його подробиці розкрили на сайті африканського автовиробника.

Bako S1, комерційний електромобіль, вантажний електромобіль, електрична вантажівка Fullscreen
Запас ходу електрокара сягає 150 км

Новий Bako S1 – легка триколісна вантажівка для міста. Її планують поставляти в країни Європи, адже інвесторами її створення стали компанії з країн ЄС.

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Комерційний електромобіль Bako S1 вирізняється дуже простим дизайном і виглядає як коробка на колесах. Він сягає 3460 мм у довжину, 1760 мм у ширину та 1850 мм у висоту.

салон Bako S1, комерційний електромобіль, вантажний електромобіль, електрична вантажівка Fullscreen
Водійське місце досить просте

У 1,6-метровому вантажному відсіку об’ємом 2433 л можна перевозити багаж вагою до 300 кг. Водійське місце в Bako S1 дуже просте – кермо, невеликий цифровий щиток приладів та кнопка запуску.

Bako S1, комерційний електромобіль, вантажний електромобіль, електрична вантажівка Fullscreen
Об'єм багажного відсіку складає 2433 л

Електромотор на 4 к. с. (3 кВт) та 95 Нм дозволяє розганятися до 45 км/год. Існують версії із запасом ходу 100 та 150 км. Зарядка акумуляторної батареї займає 3 години, а ще її підживлюють сонячні панелі на даху.

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